Piacenza, città "sotto assedio": il virus fa oltre 500 morti

In quattro giorni, i necrologi hanno riempito 28 pagine. E la scorsa settimana, più di 100 bare erano in attesa, nel salone di un forno crematorio " in sofferenza " per il troppo carico di lavoro, mentre per far fronte all'emergenza coronavirus, è stato costruito anche un ospedale da campo militare. L'immagine di Piacenza è quella di una città " sotto assedio ", come ha sintetizzato ad AdnKronos il direttore del quotidiano locale Libertà, Pietro Visconti.

Piacenza " sotto assedio "

Per giorni, il suono delle sirene ha continuato a farsi sentire quasi ininterrottamente, sostituendo le voci delle persone solitamente sedute sulle panchine del centro. Qui, in una delle province più colpite dal Covid-19, i morti si sono contati a centinaia, mentre i contagi a migliaia anche a causa della vicinanza con il basso lodigiano. Tra le persone colpite dal virus anche il sindaco, Patrizia Barbieri, risultata positiva al test lo scorso 4 marzo. " Ognuno di noi - raccontava Visconti qualche giorno fa- conosce persone che se ne sono andate o che lottano per resistere, operatori sanitari che lavorano 14 ore al giorno da settimane" . I primi casi di contagio da coronavirus in Emilia Romagna si sono registrati nella provincia e ora " Piacenza è un pezzo d'Italia che soffre in modo speciale come le province che stanno a Nord e che ora contano più vittime ". I decessi sono avvenuti in ogni campo: dall'industria, all'agricoltura, dal commercio fino alla politica. E l'ospedale è diventato il centro obbligato dell'intera comunità. Ieri, i morti hanno superato i 500: a Piacenza, infatti, si sono registrati 21 decessi in più, che hanno portato il totale a 516 vittime.

Segnali di frenata

Ma ora, " dopo tanti lutti e sacrifici ", sembrano intravedersi dei segnali positivi, che fanno sperare nell'avvicinarsi di un miglioramento. " Da un paio di giorni ci sono timidi segnali di frenata "- ha specificato il direttore del quotidiano locale- Ma è ancora troppo presto per parlare" . Calano anche i viaggi delle ambulanze per casi di nuovo coronavirus. A renderlo noto è il commissario straordinario per l'emergenza in Emilia Romagna, Sergio Venturi, che spiega: " A Piacenza, ieri ci sono stati 57 servizi in ambulanza, per trovare un dato così basso bisogna tornare al 4 marzo. Il picco era stato il 16 marzo, con 157 servizi in ambulanza. Significa che siamo a un terzo rispetto a due settimane fa ". E aggiunge: " È un dato davvero positivo, dopo tanti lutti e sacrifici a Piacenza ".

Il virus che cancella una generazione

È un virus, quello che ha colpito l'Italia, in grado di cancellare un'intera generazione, quella dei " giocatori di dama ", come riporta l'epigrafe di un 89enne, morto durante la pandemia. Il Covid-19, infatti, si accanisce soprattutto sulle persone anziane, che hanno vissuto depressioni e riprese e che, in molti casi, hanno sostenuto con i propri risparmi e le proprie pensioni, figli e nipoti in difficoltà economiche. E ora, come afferma Visconti, le cui parole sono riportate dal Corriere della Sera, alcuni di coloro che " hanno accompagnato in questi anni i cambiamenti della società " non ci sono più. " Una tristezza senza nome" , ha detto l'ex segretario Pd, Pierluigi Bersani, commentando le numerose vittime di Piacenza.