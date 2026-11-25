È ergastolo per Marin Jelenic, il croato senza fissa dimora che lo scorso gennaio ha accoltellato il capotreno Alessandro Ambrosio nella stazione di Bologna. La Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo, ha comminato il massimo della pena al 36enne, riconoscendo le aggravanti dei motivi abietti e dell’aver commesso il reato nei pressi di una stazione ferroviaria. Per Jelenic, però, è arrivata la condanna anche per il reato di porto abusivo di arma impropria, in riferimento ai coltelli che gli furono trovati addosso quando è arrestato per l’omicidio: gli sono stati comminati tre anni di reclusione e 10 mila euro di ammenda, che il presidente della corte ha ritenuto assorbiti nella condanna all’ergastolo.

“Era quello che speravamo sono state accolte le richieste del pubblico ministero e si è deciso per l’ergastolo. Chiaramente, questo non lenisce il dolore dei famigliari, ma sappiamo che il percorso processuale è questo e che questo era quello che potevamo fare per dare loro un po’ di giustizia. Sappiamo anche che molto probabilmente ci saranno altri gradi di giudizio”, ha dichiarato l’avvocato della famiglia del capotreno, Simone Sabatini. “Giustizia è fatta. Qui non si tratta di vendetta, ma di una giustizia che fa il suo corso davanti a una persona che non ha distrutto solo una famiglia, ha fatto anche peggio. Mi auguro che anche in appello la condanna sia confermata”, ha detto lo zio, unico familiare presente insieme alla fidanzata, scoppiata in lacrime alla lettura del dispositivo.

Era il 5 gennaio quando Ambrosio è stato ucciso nel parcheggio riservato ai dipendenti delle Ferrovie, nel piazzale Ovest della stazione di Bologna. È stato raggiunto alle spalle da un’unica coltellata, netta e letale, che ha reciso l’arteria polmonare sinistra provocando un’emorragia massiva e una morte rapidissima. Non ci sono stati segni di colluttazione: l’aggressione è stata improvvisa, senza dare il tempo ad Ambrosio di difendersi. Le telecamere di videosorveglianza della stazione riprendono Jelenic mentre, a partire dalle 17.40 circa, inizia a seguire Ambrosio dal binario, attraverso il sottopasso e fino all’ingresso del parcheggio riservato. Lo pedina per una dozzina di minuti, a tratti avvicinandosi, senza che la vittima se ne accorga. Entrambi spariscono in uno dei pochi punti ciechi non coperti dalle telecamere e pochi secondi dopo esce solo Jelenic, che si allontana in fretta.

Verrà ritrovato il 6 gennaio, 24 ore dopo, a Desenzano del Garda, con ancora addosso il sangue della vittima. Non si conoscevano, non c’erano vicende pregresse: nella requisitoria del pm Michele Martorelli, si tratta di un omicidio senza un perché razionale, frutto di una personalità descritta come sadica, narcisistica e maligna, capace di sviluppare odio verso una persona incontrata pochi minuti prima. La perizia psichiatrica lo ha ritenuto capace di intendere e di volere ma Jelenic ha sempre negato ogni coinvolgimento e in aula ha dichiarato di essere stato tutto il giorno a Milano e di non essere la persona ripresa dalle telecamere mentre pedinava Ambrosio.