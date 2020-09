Remuzzi: "In Italia la fase epidemica è finita"

In parte per le vacanze estive e in parte per un collettivo allentamento delle norme di distanziamento sociale, in Italia, da qualche settimana, il numero giornaliero di persone infettate dal coronavirus è tornato a salire. Se alcuni esperti continuano a diffondere profezie nefaste, altri, come Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, la pensano diversamente. Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il professore è stato chiaro: in Italia la fase epidemica sarebbe sostanzialmente finita.

Isteria sui contagi inutile

Certo, molti pazienti (la grande maggioranza) sono asintomatici e pochi sono finiti, in gravi condizioni, in qualche reparto di terapia intensiva. La strada verso il ritorno alla normalità è ancora lunga, eppure si è diffusa un'ansia generale in merito a una possibile recrudescenza del Covid. Torneremo nella stessa situazione di marzo-aprile?

Per quanto riguarda l'autunno, Remuzzi ha affermato che, usando il buon senso (quindi mascherine e distanziamento sociale) e archiviando l'isteria, questa stagione sarà " migliore di quel che molti pensano ". Prove confortanti arrivano da uno studio citato dal prof e appena pubblicato su Lancet, secondo il quale, nei primi quindici giorni dello scorso maggio, nella seconda metà del mese e in tutto giugno, non si sia rilevato un eccesso di mortalità. Almeno, non più elevato rispetto all'anno precedente.

" La fase epidemica in Italia è sostanzialmente finita. Il che non vuol dire che non ce ne sarà un’altra, ma che è improprio parlare di seconda ondata ", ha dichiarato Remuzzi, spiegando che " ormai siamo entrati nella fase della sorveglianza, che comprende la ricerca accurata dei contatti di persone positive al tampone ".

Il fatto che i contagiati siano aumentati non spaventa affatto il professore: " Più ne cerchiamo, piùne troviamo ". Detto altrimenti, il numero di positivi non sarebbe una " voce alla quale guardare con paura ". Anche perché l'Italia è adesso può contare su test in grado di individuare la presenza di frammenti di Dna virale. " Ma non è detto che appartengano ancora a un virus capace contagiare ", ha aggiunto l'esperto.

Saper leggere i dati

" Confondiamo i contagi con la gravità della malattia. Ci spaventiamo per numeri che non significano moltissimo. Indicano solo che abbiamo sviluppato la capacità di entrare nella fase della sorveglianza, e quindi troviamo le cose laddove ci sono ", ha aggiunto Remuzzi.

Sui tamponi il professore spinge affinché siano fatti in modo più selettivo. " Non alimentiamo psicosi da tampone ", ha sottolineato. Al contrario sarebbe utile effettuarli nei confini, nelle Rsa, all'interno degli ospedali, tra gli insegnanti, tra i lavoratori del trasporto pubblico e così via.

I numeri da guardare, in ogni caso, non sono i nuovi positivi quotidiani. Prendiamo, ad esempio, i posti in terapia intensiva. L'Italia ne ha circa 8mila. " Oggi ne sono occupati per il Covid-19 poco più di cento. Significa che al momento utilizziamo l’1,5% della nostra capacità di cure intensive ", ha fatto notare Remuzzi. La Francia sta facendo i conti con una tendenza, 7mila positivi al giorno, che potrebbe presto verificarsi anche in Italia. Ma Parigi, a fronte di dati apparentemente esagerati, ha appena 500 pazienti in terapia intensiva.