Riprendono gli sbarchi in Italia. L'Ong salva altri 118 migranti

Sono 114 le persone tratte a bordo della nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee. I migranti si trovavano a bordo di un gommone " in acque internazionali al largo delle coste libiche ". È la stessa ong a renderlo noto con un tweet condiviso in rete. Nel suo messaggio, inoltre, Sos Mediterranee ha comunicato che " tra i sopravvissuti ci sono donne e bambini. Il più piccolo ha 11 giorni. Ora sono curati dalle squadre post-soccorso ".

Il gommone in difficoltà è stato rintracciato dalla nave della ong dopo una notte di ricerca. Al momento Sos Mediterranee non ha ancora fatto richiesta per un porto sicuro e continua la sua navigazione al largo delle coste libiche. Intanto, sono ripresi gli sbarchi lungo le coste italiane. Alle prime ore del mattino, un gruppo di migranti è riuscito a raggiungere le coste salentine.

I primi 15 sono stati notati a piedi nei pressi del porticciolo di Santa Maria al bagno, marina di Nardò in provincia di Lecce, dove sono giunti a bordo di una barca a vela. Altri 3, invece, sono stati rintracciati poco dopo dalle forze dell'ordine a breve distanza dalla spiaggia. Si tratta di 13 uomini, 3 bambini e 2 donne. Del gruppo, 15 sono di nazionalità turca, degli altri ancora non si conoscono le origini.

I migranti hanno riferito di essere in viaggio da circa 20 giorni. La polizia e i carabinieri hanno perlustrato a lungo la zona per verificare l'eventuale arrivo di altri migranti e sul posto sono arrivati anche i volontari della Croce rossa. Poche ore prima, dopo due settimane di stop per le condizioni meteo avverse, 17 migranti sono stati rintracciati nella notte dai militari della guardia di finanza di Lampedusa. Il gruppo sarebbe giunto autonomamente al molo commerciale. Tra loro, tutti di presunta nazionalità tunisina, anche una donna. Il barchino è stato sequestrato.

E nel pomeriggio di ieri altre 16 persone, tra cui una donna e un minore, erano stati intercettati da una motovedetta della guardia di finanza a una ventina di miglia dalle coste lampedusane, mentre due uomini di presunta nazionalità tunisina sono stati avvistati sull'isola di Lampione dai militari della guardia costiera.