Calci, pugni tra sposo e testimone: il matrimonio finisce in rissa

Calci, pugni e spintoni tra lo sposo e il suo testimone, il tutto sotto lo sguardo attonito di alcuni invitati e dei passanti, che si trovano in strada a Specchia, un piccolo paesino dell'entroterra salentino. È finito in rissa il matrimonio di due giovani sposini pugliesi, che sono convolati a nozze sabato 29 maggio.

Dopo il rito nuziale, sposi e invitati hanno festeggiato la ricorrenza con il tradizionale pranzo, ma al momento del brindisi finale qualcosa è andato storto. Lo sposo - secondo il racconto di alcuni invitati - non avrebbe gradito le parole di augurio del suo testimone, che forse aveva alzato un po' il gomito. A complicare la situazione sarebbe stato proprio l'alcool passato a fiumi sulle tavole dei commensali durante il pranzo. Dopo un'iniziale discussione dai toni accesi nella veranda del locale, lo sposo - decisamente infastidito - ha deciso di affrontare l'amico in strada, poco distanze dal ricevimento. Tra i due è nata una violenta lite in una delle vie principali di Specchia e sono vale botte da orbi davanti ad alcuni inviati e ai cittadini richiamati da urla e grida.

Ungirato da qualcuno con il cellulare, ha documentato l'incredibile scazzottata. Dalle immagini si possono intravedere lo sposo e l'amico azzuffarsi a terra tra pungi e calci. Il tutto mentre alcuni invitati cercano di dividerli per riportare la calma. Nella concitazione si intravede anche la sposa, intervenuta per cercare di separare i due venuti alle mani. Durante la rissa in strada tra sposo e testimone sono volate anche borsette e tirate di capelli con il sottofondo di urla e grida. Un delirio generale che ha convito qualcuno dei presenti a chiedere addirittura l'intervento delle autorità.

Non è chiaro chi abbia girato il filmato, ma il video di alcuni secondi è già diventato virale sul web. In paese, a Specchia, da giorni non si parla di altro. A chiudere la brutta vicenda ci hanno pensato le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. Sul posto, avvertiti della rissa in corso, sono intervenuti infatti i Carabinieri della locale stazione, mentre il testimone dello sposo è stato trasferito al vicino ospedale di Tricase per accertamenti in seguito alle percosse. Non è la prima volta che un matrimonio finisce in rissa, ma questa volta a redendere tutto più vivido è stato il filmato, che oggi è al centro delle chiacchiere sui social network e non solo.