"Saman via con due persone", ora parlano i fidanzati

Due uomini a confronto sulla scomparsa di Saman Abbas e forse sul suo presunto omicidio. Saman manca dal 30 aprile scorso e al momento non c’è ancora nessuna traccia di lei, sebbene proseguano senza sosta le indagini.

Nella puntata di ieri sera di “Quarto grado” si è potuto ascoltare sia la voce di Saqib, che era apparso per la prima volta a “Chi l’ha visto?” mercoledì scorso, ma anche quella di Akmal. Saqib era il ragazzo pakistano che vive e lavora nel frusinate del quale Saman era innamorata e che progettava di sposare, sfidando coraggiosamente la propria famiglia. Akmal è invece il cugino che si trova in Pakistan, di 12-13 anni più vecchio, che la famiglia aveva imposto a Saman come futuro marito.

In video, i sentimenti di Saqib oscillano: quando parla di Saman il suo volto si illumina, ma è anche arrabbiato per la sua scomparsa e spera di rivederla. “ Saman è viva, è stata portata via da due persone ”, ha spiegato all’inviata di “Quarto grado”, consapevole che ancora il corpo della 18 pakistana di Novellara che si opponeva al matrimonio combinato non è ancora stato trovato. Tra queste due persone ci sarebbe una donna a suo dire, una zia.

Saqib ha raccontato dei dettagli importanti del primo incontro con Saman a Roma il 17 gennaio. La prima volta si sono visti in albergo e Saman gli ha chiesto di fare una videochiamata con la madre, che ha teso loro una trappola: promise a entrambi che sarebbero andati tutti in Pakistan e i due giovani felici avrebbero potuto sposarsi, ma naturalmente non era vero. Saqib ha aggiunto che Saman aveva paura di tutta la famiglia, ma soprattutto del padre: che sia lui l’eminenza grigia dietro questa sparizione?

Intanto le indagini proseguono: è stato interrogato cugino Ikram che si è sempre detto estraneo alla vicenda. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra il Dna di Saman e le tracce biologiche trovate sotto le unghie di Ikram: si tratterà di un risultato che va interpretato accuratamente. Gli inquirenti vorranno ascoltare anche Saqib come persona informata sui fatti.