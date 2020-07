Era scomparso da 8 anni, ritrovato grazie alla tv: cosa fa ora il 16enne

Fernando Vasile era scomparso a Roma otto anni fa. Di lui, da quel pomeriggio di maggio, non si era più saputo nulla. Tanti gli appelli in televisione e sui giornali.

Era scomparso a Roma

Il primo risale al 30 maggio del 2012 quando la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha dato voce ai familiari del ragazzo, allora minorenne, che viveva con la mamma a Palombara Sabina, un piccolo centro che si trova nell'hinterland di Roma. Il 16enne era uscito di casa per frequentare una scuola serale e recuperare gli anni scolastici persi, ma non aveva fatto più ritorno. Il ragazzo era scomparso una settimana prima dell'andata in onda della trasmissione. Adesso Fernando è stato ritrovato a Genova, dove viveva come un clochard davanti alle poste di via Dante.

Ritrovato dopo 8 anni a Genova

L’ultimo video sulla sua scomparsa risale alla settimana scorsa, esattamente mercoledì 24 giugno, quando la conduttrice Federica Sciarelli aveva rinnovato l’appello a tutta l’Italia. Ieri sera la svolta, in apertura di trasmissione la lieta notizia: Fernando è stato finalmente ritrovato, grazie alle segnalazioni di molti genovesi che hanno contattato la redazione. Da quanto emerso, sembra che durante tutti questi anni il ragazzo, adesso 24enne, abbia passato la sua esistenza come clochard nei pressi della Posta di via Dante, dove passava la giornata a chiedere l’elemosina ai passanti. Unica compagnia: il suo cane. I familiari del ragazzo, che in questi lunghi otto anni non avevano mai perso la speranza di poterlo riabbracciare, hanno voluto ringraziare i genovesi per il loro aiuto e a stento sono riusciti a trattenere le lacrime e, pieni di commozione, hanno detto : “Per noi è stata una grandissima gioia".

Ancora mistero sul motivo per cui quel pomeriggio Fernando scomparve senza far sapere più nulla di sé. Il 16enne frequentava una scuola serale a Monterotondo per cercare di recuperare gli anni scolastici persi, ma quel giorno non aveva fatto più ritorno nella sua abitazione romana. Intanto i social sono stati invasi da messaggi di felicità e gratitudine per il suo ritrovamento. Tanti coloro che hanno voluto mostrare affetto a Genova e ai suoi cittadini, grazie ai quali Fernando è tornato tra le braccia dei suoi cari. Tante anche le famiglie che sono nella stessa condizione e che, grazie a questa improvvisa e inaspettata notizia, continuano a sperare nel ritrovamento di una persona cara scomparsa.