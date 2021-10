Sopravvive allo schianto col furgone, ma muore falciato da un'auto

Era sopravvissuto allo schianto contro il furgone: subito dopo è stato falciato da un'auto in corsa. Un incidente drammatico quello avvenuto all'alba di domenica 24 ottobre sulla Tangenziale Ovest di Milano, verso Corsico, in cui ha perso la vita un 24enne. Altri due giovani, uno di 23 e l'altro di 25 anni, sono rimasti feriti. Alla guida della seconda vettura c'era un ragazzo di 26 anni. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale di Milano.

Lo schianto contro il furgone

Stando a quanto riporta il Corriere.it l'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 5 di questa mattina, sul raccordo tra la Tangenziale Ovest e l'autostrada A7, verso Corsico, in provincia di Milano. L'auto del 24enne si è schiantata contro un furgone guidato da un 23enne. Il ragazzo è stato estratto dall'abitacolo e adagiato sul manto stradale in attesa dei soccorsi. Secondo il racconto degli amici, uno di 23 e l'altro di 25 anni, il giovane sarebbe rimasto lievemente ferito nonostante l'impatto violento con il camioncino. Qualche minuto più tardi si è consumata la tragedia.

L'incidente mortale

Mentre attendeva l'ambulanza, disteso al lato della carreggiata, il 24enne è stato investito da un'auto in corsa. Nonostante l'arrivo tempestivo del 118, e della Polizia stradale, per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto su colpo. Gli amici, che hanno assistito al secondo incidente, sono sopravvissuti riportando ferite di entità lievi. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati nel vicino ospedale.

La dinamica dei fatti

Non è ancora chiara la dinamica del drammatico accaduto. Stando a quanto riferiscono fonti a vario titolo, il primo schianto (quello col furgone) sarebbe stato determinato dall'alta velocità a cui viaggiano i mezzi. Quanto all'investimento mortale, pare invece che il giovane alla guida della vettura non abbia visto il 24enne disteso sull'asfalto. Ad ogni modo, si tratta di fatti in corso di accertamento. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale di Milano.