Lo squalo a 100 metri dalla spiaggia italiana: ecco dove

Approfittando del bel tempo durante la giornata del primo maggio, Giuseppe Lorusso e l'amico Dino, entrambi appassionati di kayak, stavano trascorrendo un momento di relax in mare, del tutto ignari che nei minuti successivi avrebbero sfiorato la tragedia. I due stavano remando da Ginosa a Castellaneta Marina (Taranto), con il loro mezzo simile a una canoa quando, a un tratto, sono stati affiancati da una sagoma inquietante che galleggiava tra le acque.

Arrivati appena a 100 metri dalla costa, i due amici non potevano credere ai loro occhi. Uno squalo di tre metri e dal peso di circa 150 chili stava nuotando a pochi passi da loro. Infastidito dalla presenza "estranea", il feroce animale ha cominciato ad attaccare furiosamente la parte laterale del kayak di Giuseppe sotto gli occhi inorriditi dell'amico.

Mentre Dino era impietrito dalla paura, il farmacista ha saputo fronteggiare con lucidità e freddezza lo squalo colpendolo numerose volte. "Il mostro marino, dopo aver preso diverse pagaiate in testa dal sottoscritto ha desistito e dapprima ha girato intorno e poi si è inabissato", ha detto l'uomo in un'intervista al Corriere, aggiungendo: "Lo squalo in questione è senza ombra di dubbio uno squalo toro, tra gli squali italiani più grossi e più aggressivi. È un animale che solitamente non attacca l’uomo ma se provocato ed affamato non disdegna affatto" .