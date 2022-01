Stefano Puzzer ha il Covid. "Non sono felice. Ma il Green pass..."

Il Covid ferma la personale marcia di Stefano Puzzer. Il leader della protesta contro il Green pass e promotore, nell'ottobre scorso, delle manifestazioni al Varco 4 del Porto di Trieste è infatti risultato positivo al virus. " Questo non mi rende felice ", ammette lui, che ora dovrà rispettare la quarantena e non potrà dunque prendere parte all'iniziativa no-vax e no pass pronta ad approdare nei prossimi giorni a Roma. A comunicare di aver contratto il virus è stato lo stesso Puzzer con un video diffuso sui social.

" Mia moglie ha fatto il tampone ed è risultata positiva, allora ho fatto il tampone anche io e sono risultato anche io positivo ", ha spiegato il leader dei portuali, che da alcuni giorni era a casa con quella che credeva essere una semplice influenza. Il risultato del test, tuttavia, ha confermato che si trattava di Covid. " Adesso ci aspettano dieci giorni di qurantena ", ha aggiunto Puzzer, precisando di non essere felice per il fatto che, una volta guarito, otterrà naturalmente il Green pass da guarigione. " Io il Green Pass ce l'ho dal 15 ottobre, non l'ho mai usato e non lo userò ", ha argomentato l'attivista triestino, che è vaccinato.

" Sto prendendo tutte le medicine del caso, abbiamo le cure domiciliari da seguire ", ha inoltre aggiunto Puzzer, costretto a casa dal virus come moltissimi italiani in questo momento. Così, anche il promotore duro e puro dei movimenti in cui militano no-vax e no pass dovrà fare i conti con lo stop obbligato della quarantena. Al riguardo, il portuale si è detto dispiaciuto di non potersi aggiungere alle manifestazioni in corso in questi giorni e in particolare alla marcia promossa dall'ex magistrato Paolo Sceusa contro l'obbligo del certificato verde e del vaccino. Nei giorni scorsi, Puzzer aveva assicurato di voler raggiungere i manifestanti dopo essersi ripreso dalla normale influenza che lo aveva colpito. Ma ancora non sapeva che quei sintomi fossero dovuti al Covid.