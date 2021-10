SuperEnalotto, riscossi oltre 589mila euro: una vincita in famiglia

Presentata per l’incasso la vincita al SuperEnalotto con punti 5+1 del valore di 589.342,10 euro, realizzata nel concorso n. 100 di sabato 21 agosto 2021. Giocata, di soli 1,50 euro, che era stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Gibellini in via Porta Ronca 54 a Rho, vicino a Milano. Combinazione vincente: 8, 19, 35, 59, 86, 90 Jolly 33, SuperStar 53.

È quindi in un caldo giorno di agosto che la fortuna ha bussato alla porta a Rho, un comune che ospita moltissime industrie e oltre a queste, il grande quartiere espositivo internazionale di Fiera Milano. Ciittadina dove vive la vincitrice che per raccontare la sua storia usa un nome al maschile: Antonio. Un giorno che di sicuro non dimenticherà e resterà indelebile nella sua memoria.

Mezza età, nubile e disoccupata, è una donna che per amore si occupa della mamma anziana e della casa. “Faccio solo il mio dovere di figlia, non c’è nulla di eccezionale nell’occuparsi di un genitore che ha bisogno dell’aiuto fisico e morale di un figlio. I genitori ci accudiscono per una vita intera e noi dobbiamo vivere con la consapevolezza di restituire quello che ci hanno donato: tempo, soldi, amore”, racconta. Ed è cresciuta con il dogma della famiglia dove ogni componente contribuisce per quello che può, come può.

Così, pensando alla famiglia "Antonio", in una giornata qualsiasi, gioca al SuperEnalotto. Per distrarsi un po’ da una routine non facile, per avere un momento di svago, per inseguire un sogno: quello di poter risolvere tanti problemi di natura economica che sembrano diventare ogni giorno più gravosi.

Sceglie dei numeri a caso per la sua giocata da 1,50 euro, lasciando che sia il destino a decidere e proprio quesi numeri la decreteranno vincitrice di oltre 589 mila euro. Scoperta fatta guardano il Televideo. Quasi non riesce a crederci, resta scioccata. Una emozione forte che rimane a distanza di giorni e conferma la consapevolezza che quei soldi saranno spesi nel migliore dei modi.

“Ho vinto tantissimi soldi, talmente tanti da non avere neppure abbastanza progetti da soddisfare, abituata come sono a fare i conti con le bollette e le necessità di tutti giorni per garantire una vita dignitosa soprattutto a mia mamma…”, dice ancora. “Quando ho scoperto di aver vinto non sapevo cosa fare, se ridere o piangere, ed ero sconvolta. Ho pensato subito alla mia famiglia. E certamente buona parte dei soldi saranno divisi con mio fratello e mia sorella. Siamo molto uniti e loro avrebbero fatto la stessa cosa per me. Saremo tutti più tranquilli e sereni. È una sensazione bellissima poter dare una mano concreta a chi si ama”.