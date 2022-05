SuperEnalotto vola a 202,9 milioni: ecco le curiosità sui numeri giocati

SuperEnalotto, 90 numeri e una sestina per sognare… e avre la fortuna dalla propria parte quando si decide di provare a vincere come nel caso del jackpot di SuperEnalotto a disposizione per l’estrazione di giovedì 12 maggio, che attualmente il secondo più alto al mondo con 202,9 milioni di euro in palio, a un passo dalla cifra record di 209 milioni conseguita a Lodi il 13 agosto del 2019 con una giocata di soli 2 euro.

Centrare la sestina, quei 6 numeri, può cambiare davvero la vita. I numeri, dicevamo, ma quali? Ci sono persone che mettono in campo i numeri che hanno segnato date importanti per la loro vita, altre che si affidano al destino o alla sollecitazione di numeri in cui si inciampa per caso. Ognuno ha i propri ma, sembra incredibile la sestina più giocata è questa: 1-2-3-4-5-6. Seguita dai numeri dei giorni del mese dall’1 al 31 e, ancor di più, i numeri dei mesi dell’anno dall’1 al 12.

Quello che accomuna tutti i giocatori è l’attesa della sestina vincente, un desiderio che vale più del desiderio stesso: la vincita del jackpot

I dati confermano che gli italiani preferiscono giocare proprio nel giorno delle estrazioni, a ridosso delle ore precedenti, quando ci si può distrarre e dedicare spazio al tempo libero. I giorni della settimana in cui si gioca di più sono infatti sabato, martedì e giovedì. Il sabato si gioca spesso anche dalle 7 alle 10 del mattino, insieme alla colazione al bar. Un rito che dimostra come il SuperEnalotto non sia solo entrato nell’immaginario collettivo: oggi accompagna gli italiani nella loro quotidianità.

Vincere il prossimo Jackpot SuperEnalotto è un sogno comune e accessibile e centrare la sestina può capitare a chiunque: a giocare sono infatti in egual misura uomini e donne, con un’età media di 48 anni mentre il costo medio di ogni singola giocata è di 3,3 euro.

E se per tutti la speranza è quella di realizzare un sogno, per altri è solo un gioco per socializzare e, perché no, magari anche sorridere quando si scopre di non aver “azzeccato” neppure un numero. E mentre si insegue il sogno del prossimo Jackpot, il 125esimo nella storia del SuperEnalotto, sono moltissimi i vincitori che hanno già realizzato nel 2021 piccoli o grandi progetti.

Nel 2021 SuperEnalotto ha infatti distribuito 878 milioni di euro di vincite, di cui: 156 milioni di euro di Jackpot, vinto il 22 Maggio 2021 a Montappone (FM); 651 milioni di euro di altre vincite a punteggio; 71 milioni di euro di vincite WinBox e Seconda Chance.

Quanto ai 124 jackpot già assegnati, la regione più fortuna è la Campania con 18 vincite mentre sono 18 le regioni italiane in cui il Jackpot SuperEnalotto è stato vinto.

Quale sarà il prossimo vincitore? Lo scriverà la storia ma ogni italiano potrebbe centrare quei numeri fortunati. Perché no?

LE COSE DA SAPERE

La ricevuta di gioco è un titolo al portatore. Chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione, è considerato il vincitore. L’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. Deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte. I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente, fisica (se hai giocato nel Punto vendita) o online (se hai giocato sa sito o da App). Il vincitore può presentarsi da solo per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico. Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti.

Le sedi dell’Ufficio Premi Sisal dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000 di euro. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000 euro, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Il vincitore è tutelato dal rispetto sulla privacy e in nessun caso, a meno di sua specifica volontà, Sisal potrà comunicare la sua identità a terze parti.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/