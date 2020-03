Telefonata Conte-Trump. Il premier: "Grato agli americani"

Gli Stati Uniti a fianco dell'Italia nell'affrontare l'emergenza coronavirus. In serata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto una " lunga e amichevole conversazione" con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha annunciato lo stesso premier su Twitter. " Sono molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani - scrive il premier Conte - Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida ". Nella stessa giornata, il Presidente Usa aveva avuto un lungo colloquio telefonico con l'omologo russo, Vladimir Putin, per discutere di una possibile cooperazione tra i due Paesi nella lotta contro il coronavirus.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo stesso Trump ha spiegato che il governo americano sta aiutando l'Italia anche " monetariamente. Vedremo nelle prossime ore che cosa significhi in concreto questo impegno". Inoltre, per quanto concerne l'aiuto americano al nostro Paese, come fa sapere sempre il Corriere della Sera, il Pentagono ha inviato al ministero della Difesa italiano “ un sistema mobile di stabilizzazione dei pazienti (Erpss) ". Si tratta di un'unità da 10 posti per assistere fino a 40 pazienti in 24 ore. Come ha sottolineato l'ambasciatore americano in Italia, Lewis Eisenberg, a Mezz'ora in più su Raitre, rispetto agli aiuti di Cina e Russia all'Italia che hanno fatto tanto discutere e generato un ampio dibattito, Washington interviene a fianco del nostro Paese senza farsi troppa pubblicità e senza troppi megafoni.