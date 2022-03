"Le tenevo la mano. Ora Samantha non soffre più"

Quattrocentosettanta giorni. Li ha contati tutti, uno per uno, Genzianella Dal Zot, la mamma di Samantha D'Incà, 31enne di Feltre (Belluno), piombata in stato vegetativo irreversibile. Un calvario durato 14 mesi e terminato il 19 marzo quando i genitori, d'accordo con i medici, hanno deciso di sospendere le terapie e i trattamenti per tenerla in vita. " È stata dura. Ma almeno lei ha smesso di soffrire ", racconta Genzianella in una intervista al Corriere della Sera .

Il calvario

Da mesi Samantha non interagiva più ed era alimentata con una sacca nutrizionale. Il verdetto dei medici era stato solenne: stato vegetativo irreversibile. E così Genzianella e il marito, dopo un momento di comprensibile smarrimento, hanno realizzato che l'unico modo per porre fine alla sofferenza della loro figlia era quello di sospendere le terapie e i trattamenti per tenerla in vita. Lo scorso novembre, grazie alla caparbia del loro legale, l'avvocato Davide Fent, sono riusciti ad ottenere dal tribunale di Belluno la nomina del padre ad amministratore di sostegno con la possibilità di prestare il consenso " all'eventuale interruzione delle terapie e dei trattamenti di mantenimento in vita, compresa la desistenza dalla nutrizione artificiale nell'ipotesi di un severo aggravamento ". E quel momento è arrivato prima del previsto.

La sospensione dei trattamenti

Nel giorno della festa del papà, il cuore di Samantha ha smesso di battere. " Volevamo lasciarla andare - racconta la mamma - come avrebbe chiesto lei stessa, se solo avesse potuto parlare. Perché di una cosa siamo certi: preferiva morire piuttosto che rimanere in quello stato ". Da giorni, ormai, le condizioni di Samantha continuavano ad aggravarsi. " Vedevo la sofferenza sul suo volto. - ricorda Genzianella - Siamo tornati a insistere per l'avvio del percorso per il fine vita ma c'era chi, tra i medici, faceva ancora resistenza. Così nella sua stanza abbiamo appeso una maglietta con su scritto: 'Non ho parole' e un biglietto in cui spiegavamo che quella sarebbe la frase che nostra figlia avrebbe gridato in faccia a chi, pur avendo la possibilità di alleviarne le sofferenze, rimaneva immobile ". Lo scorso lunedì i medici hanno sospeso l'alimentazione forzata, pur mantenendo l'idratazione. Giovedì si è deciso per una sedazione profonda, in modo da scongiurare l'eventualità che potesse soffrire. " A quel punto, mia figlia si è spenta in meno di due giorni. E ora è libera ".

Il futuro