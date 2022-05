“Topi come serbatoio": doppio salto di specie del vaiolo delle scimmie

Iniziamo con il rassicurare i pessimisti: non c'è alcun allarme sul vaiolo delle scimmie, non esiste alcuna possibilità che si possa sviluppare una pandemia e la situazione resta sotto controllo. Due anni con il Covid ormai fanno temere il peggio quando si parla di un qualsiasi virus ma non è questo il caso. La cronaca, però, ci impone di raccontare i tre casi certificati dallo Spallanzani di uomini che rientravano dalle Canarie e da Vienna. Nessuno di loro si conosce e il virus è stato probabilmente importato. Dall'Istituto di Malattie infettive di Roma sottolineano come i pazienti stiano bene e il grado di pericolosità del virus è bassissimo.

Come si trasmette

Come abbiamo visto sul Giornale.it, quanto successo a Londra con i 7 casi di cui quattro nella comunità gay ha fatto ipotizzare che il virus si sia potuto trasmettere da uomo a uomo dal momento che nessuno dei contagiati proveniva dall'Africa a parte uno per il quale è stato escluso un contatto diretto con l'animale. Da puntualizzare soprattutto che non è una malattia a " trasmissione esclusivamente sessuale, non bisogna stigmatizzare questa situazione, è un’ondata diversa da come l’abbiamo conosciuta negli anni passati. Il virus si trasmette per contatti stretti che non sono solo sessuali" , spiega al Messaggero il primario dell’Unità operativa complessa “ Immunodeficienze virali ” dello Spallanzani, Andrea Antinori.

Il ruolo dei "droplets"

Con Sars-CoV-2 abbiamo imparato che il contagio avviene con le goccioline di salive, chiamate droplets, se si è ravvicinati al nostro interlocutore e rappresenta in pratica il primo motivo per cui ci si può infettare, soprattutto con Omicron che è molto diffusiva. Così non è per il vaiolo delle scimmie, il cui contagio potrebbe anche avvenire con la saliva ma il contatto deve essere stretto, duraturo e prolungato, non è assolutamente "facile" come con il Covid. " Non c’è nessun allarme, il contagio avviene per contatti stretti e per liquidi biologici, oppure bisogna essere a contatti con feci, quindi contatti davvero molto molto stretti ", ha spiegato il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia.

Il "doppio salto" di specie