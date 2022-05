Adesso è allarme per il vaiolo delle scimmie

In Gran Bretagna è scattato l'allarme per il vaiolo delle scimmie che ha colpito sette persone di cui quattro facenti parte delle comunità gay e bisessuali di Londra, tutti uomini. Soltanto uno di loro avrebbe avuto contatti con l'Africa dove il virus è endemico, motivo per il quale gli esperti credono che si stia manifestando autonomamente nella comunutà e non a causa di questa, eventuale, importazione.

Quali sono i sintomi

L'Uksa (United Kingdom Security Agency) sta cercando di risalire velocemente alla " fonte di queste infezioni perché le prove suggeriscono che potrebbe esserci una trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie nella comunità, diffusa da uno stretto contatto ". L'invito fatto a uomini gay e bisessuali è di " prestare attenzione a eventuali eruzioni cutanee o lesioni insolite e contattare un servizio di salute sessuale senza indugio " ha affermato la prof. Susan Hopkins, consulente medico capo dell'Uksa. Attenzione, dunque, a cosa accade soprattutto alla pelle perché i sintomi possono essere confusi con morbillo, varicella, sifilide e scabbia. Come ricorda IlMessaggero, questi sintomi vanno da febbre e mal di testa fino all'ingrossamento dei linfonodi. Sulla pelle, come stadio finale, si formano alcune croste che poi cadono.

Qual è la mortalità

Anche se è poco trasmissibile, il vaiolo delle scimmie uccide in media il 10% di chi contrae questo virus. Si trasmette a causa delle goccioline di saliva contenute nel respiro, durante un contatto molto vicino con l'interlocutore o se si scambiano fluidi corporei. Tutti i casi britannici sono compatibili con il ceppo virale che circola in Africa occidentale che, fortunatamente, è meno letale rispetto ad altre varianti. L'Oms vuole vederci chiaro e ha intrapreso " un ampio tracciamento dei contatti per identificare le persone esposte al rischio di contagio nelle strutture sanitarie, all'interno della comunità e nel volo internazionale " dove ha viaggiato il paziente uno che rientrava dalla Nigeria. Tutti i malati sono sotto attento monitoraggio e lo saranno per tre settimane.

I rischi per il Regno Unito

Come detto, il rischio che questo virus possa diffondersi maggiormente, in Regno Unito, resta minimo tant'é che l'Oms non ha raccomandato nessuna restrizione per i viaggi e gli scambi commerciali con la Nigeria o il Regno Unito " sulla base delle informazioni disponibili in questo momento ". Se questa malattia è ben presente in Africa, specialmente Nigeria e Congo, nel 2003 si è verificato anche il primo caso negli Stati Uniti. L'origine, però, è datata 1970 quando divenne pian piano endemico su molti Paesi dell'Africa centro-occidentale. Nel Regno Unito, invece, la prima apparizione del vaiolo delle scimmie è del 2018 dopo il rientro di un passeggero dalla Nigeria. Adesso, però, i casi non hanno attinenze con Abuja.

Come avevamo scritto l'anno scorso sul Giornale.it, il primo decesso mai registrato in Cina è stato nel 2021 e ha riguardato un veterinario cinese di 53 anni. Il "Monkey B Virus" (BV) lo ha ucciso dopo i primi sintomi comparsi circa un mese dopo aver lavorato sulle carcasse di due scimmie. Nonostante le cure ospedaliere a seguito di nausea e vomito, l'uomo non è riuscito a salvarsi.