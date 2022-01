"Tradimento assoluto...". Così Mauro Corona spiazza la Berlinguer

Collegamento complicato tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona durante l'ultima puntata di Cartabianca. La linea tra Roma, dove si trova lo studio del programma, ed Erto, dove vive il filosofo scalatore, si è interrotta per lunghi minuti proprio quando Mauro Corona stava pr comunicare a Bianca Berlinguer il motivo per il quale, all'inizio della puntata, ha dichiarato di essersi sentito deluso dalla conduttrice di Rai3.

Una volta ripristinato il collegamento con l'abitazione di Corona, il filosofo ha attaccato la conduttrice: " Tradimento assoluto, mi ha fatto un tradimento... ". Visti i precedenti del passato, e visto lo sguardo serio di Corona, Bianca Berlinguer per qualche attimo è apparsa spiazzata dal j'accuse del filosofo, che poco dopo ha svelato l'arcano, rassicurando (almeno in parte) la conduttrice: " Ho scoperto che si sposa, questo qui è un tradimento ".

Bianca Berlinguer si è immediatamente chiusa in difesa per proteggere la sua sfera privata che, per sua impostazione, ha sempre preferito tenere fuori dalle telecamere. " Sono cose private, di cui non bisogna... ", ha provato a balbettare Bianca Berlinguer, visibilmente rilassata dopo la rivelazione di Mauro Corona, ma al contempo in imbarazzo per aver parlato del suo privato in tv.

Ma Mauro Corona non ha mollato la presa e, anzi, ha rincarato la dose: " Questo è stato un tradimento, perché ci speravo... Pian pian nel tempo... ". Le parole del filosofo a quel punto hanno stuzzicato la curiosità di Bianca Berlinguer, che ha domandato a Corona a cosa ambisse di arrivare nel tempo. E la risposta dello scalatore non si è fatta attendere: " ... E a che cosa... Va a fidarti tu... ". A quel punto Bianca Berlinguer è stata al gioco e con grande ilarità ha cercato di capire dove volesse andare a parare Mauro Corona e solo in un secondo momento ha capito l'allusione del filosofo: " Ah, ma lei non sperava le nozze. Sperava in qualcosa di più rapido, più che le nozze ".

A quel punto i due hanno deciso di cambiare discorso per evitare di addentrarsi in argomentazioni scivolose. Inutile negare che la conduttrice, da qualche tempo e grazie alla buona spalla di Mauro Corona, abbia trovato una nuova verve, che la rende meno algida agli occhi del pubblico, almeno durante la parentesi di dialogo con il filosofo di Erto.