Tragedia al rally, pilota 51enne ha un malore e muore

Tragedia inspiegabile al 17° Rally storico campagnolo di Recoaro, in provincia di Vicenza. Uno dei piloti, Michele Bortignon, di 51 anni e originario di Romano d'Ezzelino, è morto all'improvviso a bordo della sua vettura mentre era impegnato nel trasferimento dopo la prova speciale. L'uomo si trovava a bordo della vettura segnata col numero 88, quando è stato colpito da un malore. A bordo con lui, nelle vesti di navigatore, si trovava la figlia di 21 anni, che ha allertato immediatamente i soccorsi. Ai box, invece, li aspettava l'altro figlio, di appena 13 anni.

Subito dopo la chiamata al 118 si è alzato in volo un elicottero che ha raggiunto Recoaro in tempi rapidi per fornire la prima assistenza all'uomo. I medici hanno provato a fare tutto il possibile con le manovre per la rianimazione ma ogni tentativo è stato vano, perché il suo cuore non ha più ripreso a battere. Non pare ci siano state avvisaglie prima della gara, l'uomo sembrava in ottimo stato di salute. Si era iscritto alla competizione con la sua squadra, il Team Bassano, e gareggiava al volante di una Ford Escort RS d'epoca.

I testimoni presenti sul posto raccontano che quando l'uomo si è reso conto di avere un malore in corso è riuscito ad accostare, evitando un incidente che avrebbe potuto causare un infortuno anche a sua figlia. Portata la macchina in sicurezza a bordo strada, Michele Bortignon si sarebbe accasciato sul volante e non ha più ripreso conoscenza. Inevitabile, a quel punto, l’annullamento del rally, diventato un appuntamento classico per gli amanti di questo tipo di competizione. Ma la morte di uno dei partecipanti ha inevitabilmente rotto l'atmosfera goliardica e di feste che solitamente si respira in queste circostanze.