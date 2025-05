Belen Rodriguez ritorno di fiamma, Michelle e Eros "riallineati", Selvaggia punge Bruganelli

Ascolta ora 00:00 00:00

I gossip degli ultimi giorni raccontano di ritorni di fiamma, riappacificazioni e provocazioni. C'è chi è tornata (forse) dal suo ex (Belen Rodriguez), chi ha trovato l'equilibrio con l'ex marito (Michelle Hunziker), chi va in vacanza con "l'amica" (Stefano De Martino) e c'è chi lancia frecciate (Selvaggia Lucarelli).

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, fuga a Miami

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio proprio non la raccontano giusta. La stilista e il conduttore si fanno vedere sempre più spesso insieme ma sebbene i due continuino a professarsi solo amici, la costante frequentazione inizia a suscitare dubbi. Gilda e il presentatore di "Affari tuoi" sono stati paparazzati a Positano durante un weekend tra amici, dove si è notato un certo feeling. Prima, però, De Martino e Ambrosio erano volati a Miami per una vacanza rigenerante che ha il sapore della luna di miele. Nelle foto esclusive pubblicate dalla rivista Oggi Stefano e Gilda sono sulla spiaggia del Soho Beach House e tra loro la sintonia è palpabile: " Risate e chiacchiere sotto l'ombrellone fino all'ora di pranzo assieme al figlio Santiago e a un amico comune" . Ma c'è di più. Mentre De Martino continua a dire che con la stilista c'è solo un grande affetto, durante una cena al Joeis Stone Crab di Miami Gilda avrebbe esclamato davanti a tutti: " Stefano, ti voglio un mondo di bene ". Si attendono sviluppi.

Belen Rodriguez paparazzata con Angelo Galvano: ritorno di fiamma?

Poche settimane fa aveva detto di essere single (" Per la prima volta in vent'anni" ) ma stando alle foto pubblicate dalla rivista Gente Belen Rodriguez starebbe vivendo un ritorno di fiamma con l'ingegnere siciliano Angelo Galvano. La relazione tra i due si era interrotta lo scorso anno in autunno, ma l'argentina sembra essere tornata sui suoi passi. " I due si sono ritrovati in un bar vicino casa della conduttrice per parlare. E non è la prima volta", riferisce il settimanale, che si domanda pungente: "Che ci sia ancora del tenero? A giudicare come lui abbraccia Belen e la bacia prima di salutarla si direbbe proprio di sì ". Tra i due niente effusioni in pubblico, ma la loro vicinanza potrebbe riaccendere le speranze. Dei fan.

Michelle Hunziker la confessione su Eros: "Ci siamo riallineati"

Michelle Hunziker si prepara a esordire sul palco dell'Eurovision (conduttrice solo per la finale) ma nell'attesa ha rilasciato un'intervista al Corriere dove - tra le altre cose - ha parlato del suo rapporto con Eros: " Essere nonni è un'esperienza meravigliosa. Con Eros i rapporti sono ottimi. Ho già prenotato tutto per la prima del suo tour ad Amsterdam in ottobre: sarò in prima fila ". La coppia ha superato i vecchi dissapori che li portarono alla rottura ma un ritorno di fiamma non pare possibile (ma mai dire mai). Michelle ha però raccontato un episodio accaduto durante Sanremo 2007, che è stato fondamentale per riallacciare i rapporti con Eros Ramazzotti: " Uscivo da quel periodo complicato con la setta e i rapporti con Eros Ramazzotti si erano riallineati. Volevo fargli un omaggio cantando “Adesso tu”. Il giorno prima ero afona e mi bombardai di cortisone. Ritrovai la voce, cantai malissimo, ma fu il picco di ascolti. Ma la cosa più importante fu un messaggio di nostra figlia Aurora: era con Eros e aveva notato che l'omaggio gli era arrivato ". Quando i gesti valgono più delle parole (e della performance).

Selvaggia Lucarelli punge Bruganelli: "Finalmente una ballerina simpatica"

Poteva Sognando Ballando, il format celebrativo di Rai1, non tirare fuori vecchie polemiche? Ovviamente no. Nella prima puntata del nuovo programma di Milly Carlucci Selvaggia Lucarelli ha fatto fare ai telespettatori un salto indietro nel tempo di qualche mese, cioè ai tempi in cui gli scontri con Sonia Bruganelli - concorrente dell'ultimo Ballando - erano all'ordine del giorno (il sabato sera).

Carlo finalmente hai una simpatica che balla. Dopo la stagione con la Bruganelli secondo me a questo giro hai chiesto il risarcimento e hai fatto bene"

Quando la giuria ha dovuto esprimere il proprio voto nei confronti di Vanessa Lacedonia e, la giurata ha scoccato una frecciata all'indirizzo di Sonia Bruganelli, rivolgendosi con sarcasmo al ballerino: ". Il maestro non ha fatto una piega ma quale sarà la risposta dell'ex moglie di Bonolis? Se ci sarà.