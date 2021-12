Ecco i farmaci truffa ordinati dall'estero

Su internet era possibile imbattersi in una pagina online che all’apparenza sembrava in regola, ma che in realtà nascondeva una truffa e un business notevole. Una pagina con foto di farmaci e dottori, personale sanitario, senza dimenticare i pazienti contenti e traboccanti di felicità per i risultati ottenuti. Tutto perfetto, se non fosse che si trattava di una colossale truffa che pubblicizzava negozi sul web in grado di spedire ovunque medicinali e dispositivi sanitari. Solo con un semplice clic. C’erano perfino delle ricette fasulle, mai verificate, dove veniva spiegato l’utilizzo di farmaci anti-Covid in grado di guarire anche senza il vaccino. Ovviamente da ordinare a casa e senza bisogno di controllo medico.

La truffa sul web

Come riportato da Il Messaggero, tra i farmaci commercializzati vi erano anche un antiparassitario utilizzato per i nostri amici a quattro zampe, un medicinale usato per i malati di Hiv, l'idrossiclorochina, l'antimalarico che inizialmente sembrava guarisse dal Covid, e al quale aveva creduto in un primo momento anche l’allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sulla pagina web anche tutte le cure pubblicizzate dai no vax contro il Covid e varie pastiglie vendibili solo dietro ricetta medica. A scoprire la truffa colossale sono stati i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione che hanno oscurato le pagine delle false farmacie. Circa una trentina di indirizzi collocati su server esteri. I siti che i Nas hanno bloccato dall’inizio dell’anno sono 313.

Anche in questo caso la pandemia ha fatto la parte del leone: infatti di questi, 274 sono strettamente correlati all'emergenza Covid. Nessun genere di controllo per tutti questi farmaci venduti e recapitati praticamente in tutto il mondo. Tra l’altro, come spiegato dagli investigatori, non era neanche detto che comprando un medicinale a casa arrivasse proprio quello ordinato sul web. Senza dimenticare il notevole rischio di cercare di curare il virus con farmaci e sostanze del tutto inefficaci e anzi pericolose, magari assemblate in casa da persone senza alcun titolo. La pagina è stata bloccata ma difficilmente i responsabili della truffa potranno essere beccati. Naturalmente i nomi utilizzati dai gestori sono inventati e i server si trovano all’estero. Ragion per cui la potrebbero fare franca. Tra i medicinali venduti anche potenti psicofarmaci, ansiolitici e farmaci utilizzati nelle cure oncologiche. Tutti vendibili, lo ripetiamo ancora una volta, solo in farmacia dietro ricetta medica.

I medicinali più venduti

Tra i medicinali che erano stati più venduti nel reparto Covid troviamo l'Ivermectina, che adesso viene utilizzato solo in ambito veterinario per il trattamento di parassitosi negli animali. Negli Stati Uniti era stato oggetto di allarme avvelenamento e l’Ema lo scorso marzo aveva raccomandato di non utilizzarlo come prevenzione o cura al Covid, data l’assenza di test che ne provassero l’efficacia. Venduti senza ricetta medica anche l'antibiotico azitromicina, che dovrebbe invece essere prescritto dopo attento esame del professionista riguardo i rischi e i benefici sul paziente, e l'antinfiammatorio colchicina, usato per alleviare il dolore da attacchi acuti di gotta. Inizialmente sembrava fosse utile anche contro il Covid, ma per questa molecola l'Agenzia del farmaco ha autorizzato uno studio per la sola sperimentazione clinica nel trattamento del Covid. E poi anche gli antivirali lopinavir e ritonavir, utilizzabili sotto prescrizione medica e con il consenso del paziente.