Tra gli appassionati dell’hard era considerata la “diva“: bella, giovane e spregiudicata. Una diva moderna, in un mondo fatto di social e di incontri privati su chat. Così Carol Maltesi, 26 anni, in arte Charlotte Angie, milanese nota nel mondo dell’hard, in pochi mesi era diventata l’icona del sesso on line italiano grazie a un corpo da favola e un sorriso sempre pronto. Una giovane che aveva scelto la sua strada e mai avrebbe immaginato di finire con il suo corpo fatto a pezzi, ritrovato dieci giorni fa in una scarpata di Paline di Borno (a ridosso del confine con la provincia di Bergamo e Brescia) suddiviso in quattro sacchi neri della spazzatura. A ricondurre alla ragazza sono stati gli 11 tatuaggi, individuati (in maniera completa o parziale) sul corpo straziato.

Il successo prima del dramma

Di origini italo-olandesi, Carol non dava più notizie di sé almeno dal 26 gennaio, quando per l’ultima volta ha postato uno dei suoi video amatoriali sul canale che aveva aperto sul Telegram. Poi il silenzio sia sulle sue pagine social rimaste completamente mute che sul profilo Instagram seguita da più di 30 mila follower. La svolta nella vita della 26enne era arrivata nel corso del 2021 con i suoi video sempre più espliciti diventati subito virali.

Faceva la commessa, poi la svolta hard