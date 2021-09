Cerca sul web "cadaveri smembrati". Poi fa a pezzi i genitori

Un 23enne americano, Chandler Halderson, è finito sotto accusa quale responsabile dell'uccisione dei suoi genitori Bart e Krista e dello " smembramento " dei loro cadaveri. Gli inquirenti hanno infatti ultimamente messo nel mirino il giovane dopo avere scoperto il " castello di bugie " messo su dall'indagato riguardo alla scomparsa dei genitori. Dal giorno della sparizione della coppia, avvenuta il 7 luglio, il figlio non aveva fatto altro che promuovere la versione per cui i suoi familiari non erano misteriosamente riusciti a tornare da un viaggio in montagna nel nord del Wisconsin, da loro intrapreso nel fine settimana del 4 luglio. I corpi senza vita dei due erano stati rinvenuti il giorno dopo la notizia della loro sparizione e presentavano tracce di " colpi di arma da fuoco ". Entrambi i cadaveri erano stati " fatti a pezzi ".

Mercoledì, i magistrati che indagano sulla morte di Bart e Krista hanno stretto il cerchio intorno a Chandler denunciando il fatto che il giovane avrebbe creato una " rete di bugie " in merito alla vicenda. Il figlio delle vittime avrebbe infatti diffuso bugie su bugie in merito alla scomparsa dei due, come la storia per cui i genitori, prima di sparire, sarebbero andati a prendere parte a una " parata a White Lake ", a un vento che, però, " non esiste ". Di conseguenza, il 23enne è considerato ad oggi dalle autorità del Wisconsin l'unico responsabile della morte dei coniugi.