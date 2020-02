"Vi ammazzo": la furia della figlia per ottenere internet dai genitori

Picchia la madre perché non le mette a disposizione il wi.fi di casa, poi minaccia entrambi i genitori nonostante la presenza dei carabinieri e viene arrestata. Si tratta di una giovane di 19 anni che adesso dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto a Mascalucia, in provincia di Catania. Una triste storia per una coppia di genitori che, assistendo nel tempo ai comportamenti sempre più violenti della figlia ha cercato in tutti i modi di darle protezione elargendo nei suoi confronti tutto l’affetto possibile, fino ad evitare di ricorrere alle cure sanitarie per altri casi di aggressione.

L’ultimo fatto che ha scatenato la furia incontrollabile della giovane inducendo i genitori a chiedere aiuto ai carabinieri è accaduto sabato sera. La ragazza era tornata a casa da un viaggio di due giorni trascorsi col fidanzato. Nemmeno i genitori sapevano in quale città fosse stata. Nessuno poteva intromettersi nella sua vita proprio per evitare brusche reazioni. La 19enne, seduta comodamente in divano, ha chiesto alla madre di metterle in funzione il router per attivare il collegamento in internet. Voleva fare una videochiamata al fidanzato. Ebbene, la donna, essendo contraria alla relazione tra i due, si è opposta dal concedere la cortesia alla figlia. A partire da quel momento è iniziato il terrore per i due coniugi che, per fuggire dalla violenta reazione della giovane e salvaguardare la propria incolumità, si sono chiusi nella camera da letto.

La ragazza voleva sfondare la porta. Così, la mamma, nel tentativo di ricondurre alla calma la figlia e riconciliarsi con lei è uscita dalla stanza andandole incontro. Invece è stata colpita in testa col telefonino. Il colpo è stato forte: la donna ha cominciato a perdere sangue rimanendo stordita. Di fronte alla situazione che stava sfuggendo di mano, il padre ha chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti. Nonostante la presenza dei militari, la giovane ha minacciato i genitori con queste parole: “ … vi ammazzo, ve la faccio pagare, vedrete cosa faccio! … ”.

Anche i carabinieri hanno avuto non poche difficoltà a fermare la giovane, poi bloccata e condotta in caserma. La mamma è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Se la caverà con dieci giorni di prognosi. La coppia ha raccontato ai militari che da tempo subivano le aggressioni violente della figlia ma, per amore nei suoi confronti, non avevano mai sporto denuncia. La ragazza è stata posta agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella dei genitori.