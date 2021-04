Vicenza, uccide la moglie a martellate: arrestato 51enne albanese

Sangue e morte tra le mura domestiche. Per motivi in corso di accertamento un uomo di 51 anni ha impugnato il martello e si è scagliato contro la moglie 39enne, uccidendola. Il gravissimo atto di violenza si è consumato nel primo pomeriggio di ieri in una abitazione situata in via Bastianelli a Pove del Grappa, piccolo centro in provincia di Vicenza. Ad orrore si aggiunge orrore in quanto nella casa, al momento del delitto, erano presenti i figli della coppia, di 9 e 13 anni. Non è ancora stato chiarito, però, se i minori abbiano assistito alla terribile scena. Dai racconti, pare che i piccoli si fossero chiusi in bagno, impauriti dalle urla. Quel che è certo è che la loro vita è stata sconvolta per sempre da un gesto di violenza, folle ed imprevedibile.

La famiglia, di origini albanesi, viveva nel Veneto da anni. Sia i genitori che i figli erano perfettamente integrati nella piccola comunità e mai avevano avuto problemi sia di lavoro che di convivenza. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa. I militari sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici momenti. Pare che l'autore dell’omicidio, un muratore di 51 anni, abbia perso la testa probabilmente al culmine di una lite. Preso un martello, l’uomo ha aggredito la moglie colpendola al capo. Proprio sulle motivazioni del gesto, però, gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

A lanciare l'allarme con una chiamata al 112 è stato lo stesso 51enne, poi fermato dai carabinieri arrivati sul luogo insieme ad i colleghi del Nucleo investigativo di Vicenza, che hanno rinvenuto e prontamente sequestrato l’arma del delitto, e al pm di turno. Quando si è consegnato ai militari l'omicida era visibilmente sotto shock ma sarebbe riuscito comunque a confessare il suo crimine e a dare qualche informazione utile per ricostruire quanto accaduto. I figli della coppia, invece, sono stati subito allontanati dalla casa e affidati ad un parente che abita nel bassanese.

La notizia del terribile omicidio ha sconvolto la comunità di Pove, alle pendici del Monte Grappa. Quella albanese, secondo alcuni racconti come quelli forniti dei vicini di casa, era una famiglia tranquilla, anche se schiva. Anche il sindaco del paese, Francesco Dal Monte, ha confermato che riguardo ai coniugi non c’erano segnali che facessero pensare al peggio.