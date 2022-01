Vince alla lotteria degli scontrini ma non gli danno i soldi

Ha vinto 25mila euro alla lotteria lotteria degli scontrini ma non può incassare il premio. Il motivo? Al momento del pagamento in negozio ha utilizzato la carta di credito della moglie. "In nessuna cassa c’è scritto che bisogna associare la carta al possessore codice lotteria " ha spiegato Angelo Buono, 46enne monzese, al quotidiano online primamonza.it.

La storia

Prima baciato e poi beffato dalla dea bendata. Lo scorso 20 novembre, il 46enne ha effettuato la spesa fortunata presso il supermercato Esselungua di Monza San Fruttuoso vincendo 25mila euro con la lotteria degli scontrini, il gioco a premi promosso dal governo per contrastare l'evasione fiscale incentivando il pagamento con metodo elettronico. Tutto bene finché ha scoperto di non poter riscuotere il premio per via di un cavillo. " Avevo generato il mio codice e ho pagato con la carta di mia moglie. Mi è stato comunicato tramite raccomandata da parte di Adm di Roma che sono il vincitore monzese della lotteria degli scontrini per 25mila euro. - ha raccontato Angelo Buono al giornale monzese - Sono quindi stato alla sede di Milano dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli convinto di poter ritirare i miei 25mila euro e ho consegnato la documentazione inerente alla vincita e lì mi è arrivata la doccia fredda: non mi danno il premio perché come da regolamento non posso usare la carta di mia moglie ".

Il "cavillo"