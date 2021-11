"Vuole parlare solo lei?": è scontro di fuoco tra Cacciari e Gruber

Duro scontro in diretta tra Lilli Gruber e Massimo Cacciari a Otto e mezzo. Da mesi, ormai, l'ex sindaco di Venezia presenzia in tv per esporre la sua idea contraria al Green pass, scontrandosi con chi, in maggioranza, invece appoggia la misura introdotta dal governo. " Sono stanco di ripetere cose dette infinite volte ", ha sbottato da Lilli Gruber. Massimo Cacciari ha accusato i media di non essere imparziali, di avere una visione unica che manca di senso critico: " Forse è il vaccino che non basta, a questo punto. L'Europa è il continente con il più alto numero di vaccinati rispetto alla popolazione. E siamo alla quarta ondata. Se continuiamo con la solfa della verità unica e non diamo nessuna informazione completa, che permetta una scelta consapevole, è lesivo della dignità umana e della persona ".

Quindi, ha aggiunto: " Ci vuole un database sui vaccinati. Chi è che ci informa? Io mi sto informando navigando sul web dalla mattina alla sera. E ricevo decine e decine di messaggi da parte di immunologi e di scienziati che mi chiedono di parlarne in tv. Ma questo non è il mio mestiere ". Il filosofo si è mostrato particolarmente agitato nel corso della diretta in relazione a questo tema e a quel punto nella discussione è arrivata anche Lilli Gruber: " È vero che anche io non invito mai i no vax ". A quel punto Massimo Cacciari ha alzato ulteriormente i toni: " Ma non c’entrano niente i no vax. Ma basta! Io non sto parlando di no vax, ma di immunologi, come il professor emerito dell’università di Nottingham, che è critico sul vaccinare i bambini ".

Pronta la replica della conduttrice: " Però stanno aumentando i contagi tra i bambini ". Massimo Cacciari non si è tirato indietro e ha ribattuto con stizza: " Ma perché mi invita, se mi fa una domanda e poi vuole parlare lei? Si risponda lei, allora: io sono tranquillissimo, non ho mica bisogno di venire a La7. Se fa una domanda e si risponde lei, vada avanti così. Sono anche arcistufo di parlare di questo argomento e di questo nebbione del Covid, dove non si parla più del Recovery Plan, dell’inflazione che riparte, dell’occupazione dei giovani, della scuola e dell’università ".