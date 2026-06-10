Crowe, Mirren, Giannini. A Taormina una parata di star

Da Anna Valle a Jane Campion, da Can Yaman a Helen Mirren, da Micaela Ramazzotti a Clive Owen e Russell Crowe, da Giancarlo Giannini a Franco Nero a Marco D'Amore a Emanuelle Seigner. È una parata di star nazionali e internazionali quella che da oggi fino al 14 giugno dà vita a una delle kermesse più prestigiose del cinema, Il Taormina Film Festival, in uno degli scenari più belli del mondo, il Teatro Antico. Sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca , ritornata lo scorso anno alla guida, il festival conferma la propria vocazione internazionale con anteprime, grandi ospiti e valorizzazione del territorio siciliano.

Si comincia stasera con l'anteprima della terza stagione di House of the Dragon accompagnata da alcuni dei protagonisti.

"È un'edizione che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione di una rassegna che ha oltre settant'anni - spiega Rocca -. Per me importante è stato rilanciare il Festival con un concorso forte che conta dieci film in gara, in una kermesse, ricordiamoci, che negli anni ha accolto leggende come Audrey Hepburn". Madrina del festival è Anna Valle, mentre la giuria internazionale è composta da Jane Campion, Holly Hunter, Miyako Bellizzi, Francine Maisler, Akinola Davies Jr., Sue Kroll e Pietro Castellitto.

"Il secondo aspetto del Festival - continua Rocca - è l'attenzione per i ragazzi: abbiamo voluto metterli al centro e creare momenti veri di dialogo con i grandi attori. I giovani sono anche protagonisti di due giurie. In più abbiamo voluto valorizzare il territorio con un concorso speciale cortometraggi profondamente legati alla Sicilia. Infine è importante anche l'attenzione per i film di produzione indipendente".

Tra i tanti appuntamenti, il premio alla carriera a Helen Mirren in una serata dedicata ad Anna Magnani, il premio al film-documentario Brunello, il

visionario garbato di Giuseppe Tornatore, l'anteprima del film di Russell Crowe La vendetta perfetta Bear Country. Tra i film in concorso Good Luck, Have Fun, Don't Die di Gore Verbinski e Piccolo Miracolo di Guido Chiesa.