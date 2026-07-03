Addio a mister Sangiovese. Morto a 73 anni l'enologo Franco Bernabei

Il Sangiovese e il vigneto Toscana perdono uno degli artefici del successo internazionale dei supertuscan. È morto a 73 anni Franco Bernabei, il winemaker di etichette di culto come il Flaccianello della Pieve di Fontodi e il Fontalloro di Fèlsina.

Nel 2000 la Fondazione Italiana sommelier gli assegnò l"scar del vino come miglior enologo dell'anno. Una cerimonia, quella degli Oscar Fis all'hotel Cavalieri Hilton di Roma, dove l'enologo Bernabei è stato presente di persona anche nell'ultima edizione promossa da Bibenda e il presidente Franco Maria Ricci.

Nato ad Abano Terme (Padova), nel distretto vitivinicolo dei Colli Euganei, si è laureato in Viticoltura ed Enologia all'università di Padova per poi trovare in Toscana, e in particolare a Greve in Chianti (Firenze), il suo terroir d'adozione. Qui ha fondato insieme alla moglie Daniela il laboratorio di consulenza Enoproject, oggi curato dai figli, anch'essi enologi, Marco e Matteo. La sua carriera prese il via in Ruffino per poi espandersi, nelle vesti di consulente tecnico, anche oltrarno, fino alla Sardegna e la Sicilia. I funerali verranno celebrati nella sua terra d'adozione, Greve in Chianti, lunedì 6 luglio presso la chiesa di Santa Croce.

Il presidente di Assonelogi Riccardo Cotarella ha espresso il cordoglio di tutta la categoria, sottolineando l'autorevolezza di "Mr. Sangiovese", così era amichevolmente chiamato nel settore, e lo straordinario contributo tecnico offerto all'enologia italiana.

Per il curatore della guida dei vini del Gambero Rosso, Marco Sabellico "perdiamo un fuoriclasse", mentre Daniele Cernilli, curatore della guida DoctorWine, ne evidenzia la competenza professionale, la visione strategica e lo stile discreto. Da dietro le quinte, ha portato al successo il vino italiano nel mondo.