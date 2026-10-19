Cadenhead's, la storia dello Scotch

Se non fosse stato per gli imbottigliatori indipendenti, il single malt non esisterebbe. O almeno non sarebbe considerato il re dei distillati. Furono infatti i selezionatori e mercanti scozzesi (e italiani) i veri protagonisti del successo del whisky di puro malto di singole distillerie in un mondo dominato dai blended. Furono loro a immettere sul mercato imbottigliamenti straordinari che cambiarono la storia.

E nella storia c’è senz’altro Cadenhead’s, il più antico imbottigliatore di Scozia, attivo dal 1842 e dal 1972 di proprietà di J&A Mitchell, a sua volta gruppo di riferimento della distilleria Springbank, nella remota penisola di Campbeltown.

Cadeenhead’s si è costruita una reputazione solidissima fra i cultori dello Scotch perché non scende a compromessi: nessuna filtrazione a freddo, nessun utilizzo di coloranti e whisky spesso imbottigliati a grado pieno. Se il liquido è sempre stato eccezionale, il packaging è però rimasto sempre ancorato alla rigida estetica scozzese: molte informazioni, zero colori e ancor meno fantasia.

Almeno fino a quest’anno, quando in casa Cadenhead’s è successo l’impensabile. Nuova forma della bottiglia, che uniforma e sostituisce quelle slanciate dell’Authentic collection, quelle quadrate dell’Original collection e quelle della serie Enigma. Cambiano anche le etichette ovviamente, senza stravolgimenti ma (finalmente) con un occhio alla parte estetica. Soprattutto i nuovi imbottigliamenti di Enigma - blended malt o single malt di distillerie non dichiarate - abbandonano l’etichetta con la croce per un vetro smerigliato elegantissimo con lettering dorato. Un nuovo abito che ben si adatta all’eccellenza di certi distillati come ad esempio il nuovissimo Speyside 17 anni invecchiato in sherry. Un whisky profondo, speziato e cioccolatoso, proveniente da una delle più famose distillerie della regione, forse quella considerata più ultra premium.