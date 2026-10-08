“Frico Very Good” celebra l’apertura del suo deli corner al Mercato Metropolitano Mayfair di Londra

Arriva a Londra “Frico Very Good”, il deli corner dedicato al Friuli Venezia Giulia aperto stasera 8 ottobre all’interno del Mercato Metropolitano Mayfair.

Una partnership quella tra mercato Regione Friuli Venezia Giulia nata per portare le eccellenze enogastronomiche e culturali della regione sul palcoscenico internazionale e che segue l’inaugurazione del chiosco “Fritto&Frico” nel mercato di Elephant & Castle. Il terzo step vedrà invece protagonista il mercato di Wood Wharf, con un nuovo spazio sempre dedicato alle specialità regionali.

Alla presentazione ufficiale presenti anche Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e Iacopo Mestroni, direttore generale di PromoTurismoFVG.

Cuore del deli corner il frico, piatto iconico del Friuli Venezia Giulia preparato con formaggio fuso, spesso accompagnato da patate, cipolla o altri ingredienti locali e di stagione. Ma non manca una selezione dei prodotti più rappresentativi del Friuli Venezia Giulia: Prosciutto di San Daniele DOP, formaggio Montasio DOP, vini friulani, salumi e distillati tradizionali, olio extravergine d’oliva Tergeste DOP, mieli, composte, prodotti a base di tartufo, aceti e condimenti balsamici pregiati, grissini artigianali e dolci tradizionali come la gubana.