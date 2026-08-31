Minestrone, che sorpresa. A qualcuno piace freddo

Tradizione e contemporaneità Dall'alto a sinistra e in senso orario quattro versioni di minestrone estivo: Andrea Berton, Trattoria della Gloria, Daniel Canzian e al Matarel

A qualcuno piace freddo, il minestrone. Conosciuto per lo più nella sua confortevole versione invernale, calda anzi bollente, il più classico dei piatti di verdura conosce anche una versione estiva, che mantiene gli stessi princìpi (verdure di stagione e legumi cotti e serviti in una minestra più o meno brodosa, che può prevedere la presenza di pasta o di crostini di pane) ma viene servita fredda, o semifredda, o tiepida per non farci sudare troppo. Una proposta che si trova anche in alcuni ristoranti che tengono molto alla nostra leggerezza.

Ristorante Berton

Il ristorante stellato del chilometrico chef friulano in via Mike Bongiorno ha da sempre un menu dedicato ai brodi (otto portate, 180 euro), che nella bella stagione presenta anche un Minestrone estivo con brodo di verdure e Parmigiano Reggiano riserva. Imperdibile.

Cecco

Compie mezzo secolo questo ristorante old style che si trova in via Vincenzo Monti, zona Cadorna, molto amato da una clientela tradizionale, che vi ritrova piatti semplici e ben fatti e un servizio affabile e familiare. Tra i primi ecco il Minestrone milanese di riso servito semifreddo, un classico del locale.

Trattoria della Gloria

In via Mario Pichi 5, in zona Navigli, un locale sospeso tra tradizione e contemporaneità che vive degli estri in cucina di Tommaso Melilli il quale non rinuncia mai, in ogni momento dell’anno, a una versione personale del minestrone. Con Tommaso i complici Rocco Galasso, sommelier, e Luca Gennati, in sala.

Dav by Da Vittorio Louis Vuitton

L’ultima apertura dell’insegna più informale dei leggendari Cerea (i tristellati di Brusaporto) e nel pieno del Quadrilatero della Moda dove la cucina ricca opulenta e «sexy» della famiglia conosce un processo di alleggerimento. Ecco così spuntare in carta un Minestrone freddo con verdure e cereali stagionali. Da non perdere.

Stendhal

Un flagship della cucina tradizionale milanese, con un stile volutamente anni Settanta del Novecento, come venne pensato dal fondatore Italo Manca, l’ultimo dei dandy meneghini. Oltre a tutti i piatti che ci si può aspettare in un locale del genere c’è un buonissimo Minestrone Stendhal tiepido con pesto alla genovese. Due sedi, una in Brera e una in City Life.

Daniel Canzian

Il ristorante in Brera del bravo chef veneto (tra via Castelfidardo e via San Marco) ha tra gli altri un menu degustazione Identità, che raccoglie alcuni dei piatti storici del locale. E tra essi il Minestrone di verdure all’essenza di pomodoro, che risale al 2013 ma è buono come il primo giorno.

Antica trattoria al Matarel

In via Laura Solera Mantegazza 5, in zona Moscova, una classicissima trattoria tradizionale fondata nel 1962 dalla mitica signora Elide e molto amata da artisti, giornalisti, scrittori, che vi si scambiavano idee e polemiche. Oggi l’atmosfera non è più la stesse dell’età dell’oro ma il Minestrone semifreddo alla milanese resta una vera delizia.