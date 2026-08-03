Reverso, il tecno-wine-bar con 100 etichette

Reverso, in via Savona 17, nasce dall’incontro tra tre professionisti Francesco Baccaglini, Matteo Colafrancesco e Stefano Santi accomunati dalla passione per il vino e dalla volontà di innovarne le modalità di consumo. L’idea prende forma dopo un viaggio a Londra, dove Baccaglini scopre gli smart wine dispenser, sistemi che consentono di servire il vino e, al contempo, raccogliere informazioni sui gusti dei clienti.

Da questa intuizione nasce un format che unisce enoteca tradizionale e tecnologia. Reverso è infatti il primo wine bar italiano a proporre contemporaneamente cento vini al calice attraverso dispenser intelligenti, permettendo di scegliere tra assaggio, piccolo o grande calice con pagamento tramite card prepagata o app. Il sistema registra le preferenze degli ospiti, creando percorsi di degustazione personalizzati supportati anche da un’app con schede tecniche, contenuti multimediali e un sommelier virtuale basato sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è rendere il vino più accessibile e democratico, offrendo a neofiti e appassionati la possibilità di esplorare anche etichette prestigiose in piena libertà, affiancati da sommelier che svolgono un ruolo di consulenza e accompagnamento.

Il locale di via Savona è stato progettato per ospitare degustazioni, eventi e momenti di convivialità, con ambienti distinti dedicati al wine bar, alla lounge e agli eventi. L’offerta gastronomica accompagna quella enologica con una cucina ispirata alla tradizione milanese, reinterpretata in chiave contemporanea e con influenze internazionali. La cantina comprende oltre 1.500 bottiglie, con 100 sempre disponibili al calice tra etichette italiane e straniere, Champagne, vini naturali, no e low alcol e una selezione di sakè. I prezzi spaziano da 2 a 200 euro al calice. I clienti possono inoltre acquistare le bottiglie degustate beneficiando dello sconto dell’importo già speso per l’assaggio. Ispirato a esperienze internazionali già diffuse in città come Londra, Amsterdam e Stoccarda, Reverso propone un vero nuovo modello di wine bar.