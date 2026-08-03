“Sienda” Mura, quel Vermentino di Gallura

Agosto e l’estate per tanti lombardi, vogliono dire Sardegna. E la Sardegna è spesso Costa Smeralda: spiagge dorate o rosa che non hanno eguale nel mondo, acque color del cristallo e da qualche tempo anche un’enologia parecchio cresciuta. Diciamo che sta diventando adulta e per questo meriterebbe più attenzione anche d’autunno e d’inverno, una volta rifatti i bagali e tornati a casa. Ma sarà quel gentiluomo del tempo a renderle giustizia. Un compito già oggi non difficile, partendo per esempio dai bianchi e da un simbolo dell’Isola come il Vermentino di Gallura. Magari quello della Cantina Mura dei fratelli Marianna e Salvatore (insieme nella foto) che amano il lavoro e soprattutto la loro terra così antica e ancestrale. Incastonata nella frazione Azzanidò, territorio di Loiri-Porto San Paolo a pochi chilometri dall’aeroporto di Olbia, questa piccola realtà (20 ettari vitati con 6 etichette), fondata dal papà Filippo nel 1975, produce vini premiati dalla critica nazionale e internazionale. Unici sono microclima ed esposizione: la ventilazione proveniente dal mare incontra la corrente che scende dalla montagna e i vigneti godono delle escursioni termiche nella piccola vallata dove la cantina vinifica e accoglie i turisti. Le degustazioni sono familiari e sincere, alla scoperta dell’enologia sarda di qualità con una variegata proposta di soluzioni. Il vino più identitario è «Sienda», Vermentino di Gallura il cui nome deriva dal sardo, con influenza catalana e significa «tesoro». Nel calice è «brillante come un diamante» (citazione cara a Marianna), ben equilibrato con note di macchia mediterranea e agrume che vira verso il limone. Nelle migliori annate, la versione riserva è il «Decennio»: sentori di agrumi canditi come mandarino e cedro per poi far affiorare le note di nocciola, miele e fichi secchi. Per gli amanti del rosso, imperdibile un calice dell’elegante «Baja», uvaggio di Bovale e Cannonau, dai sentori di amarena, spezie e cacao. Imperdibile con il più classico porcetto.