Un Rush Martini con “Belvedere”, la vodka da f1

Oltre 404mila spettatori e il ritorno alla vittoria dopo 60 anni di un italiano, in una Monza da record che macina il primato delle presenze e degli sponsor, diventando ormai (grazie anche al fascino di Milano) tra grande storia e seducente futuro, il place to be dei Gran Premi. E così se Kimi Antonelli ha potuto (questa volta anche contro i pronostici) stappare il nuovo Jéroboam creato su misura da Moët & Chandon, lo champagne ufficiale del gran circus della Formula 1 che custodisce gelosamente una tradizione nata con la prima gara, da appassionati si è potuto festeggiare o dimenticare la delusione Ferrari con un Brut Impérial: magari pensando a Napoleone Bonaparte, uno che di vittorie ne capiva. Ma, archiviato il Gp, ora si può scegliere un approccio più meditativo con Belvedere, l’Official Vodka Partner della Formula 1 che segna la partnership con il mondo del motorsport, lanciando la sua «Belvedere Organic Vodka F1». Una bottiglia da collezione, limited edition che si può incontrare fino al 14 settembre nel percorso immersivo del pop up allestito alla Rinascente (piano meno uno). Ma, per tutto settembre, anche in dieci locali di Milano (Bvlgari Hotel, Ceresio 7, Gloria Osteria, Maio Restaurant, Moebius Milano, Mogo, Vesta, The Roof e The Sanctuary) in lista si troverà una selezione di signature cocktails «ispirati a velocità e innovazione», per interpretare il Dna della Formula 1. E allora nel bicchiere del Bvlgari ecco il «Warm up» con Belvedere Organic Vodka, Cordiale anguria & pepe, Vino, Masticha e Fake lime. Da Gloria il «Rush Martini» sempre con Belvedere, Salamoia di fragole homemade, Bitter rosso e Fragola pickle come garnish. Essenziale e pulito il «Skinny chic» al Vesta con Belvedere, Succo di lime, Top soda cranberry e menta. Mela verde e note botaniche del liquore alle erbe in «Oxide» al The Sanctuary con Belvedere, Liquore alle erbe, Cordiale di mela verde, Bitter al pompelmo, CO? e Crusta al carbone vegetale. Giro dopo giro, bicchiere dopo bicchiere.