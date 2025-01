Vasiliki raddoppia: ecco anche la “Kantina”

Ascolta ora 00:00 00:00

Vasiliki Pierrakea è da diversi anni l’ambasciatrice della cucina greca di alta qualità a Milano. Certo, non mancano in città altri locali ellenici, anche piuttosto popolari, ma tutti puntano sull’aspetto più folcloristico nel menu e nell’ambientazione, tendendo a riprodurre l’atmosfera di una taverna estiva, ciò che molti trovano incantevole (i prezzi sono milanesi ma questo è un altro discorso). Chi però volesse provare a uscire dall’oleografia e provare ad approcciare la cultura gastronomica greca come una grande cucina mediterranea ed europea farebbe bene a tenersi lontano da queste cartoline arredate e ad affidarsi a quello che ha da dire Vasiliki. Che propone la sua idea di cucina greca contemporanea nel ristorante Vasiliki Kouzina, aperto nel 2016 al numero 6 di via Clusone, e da un paio di mesi anche nel nuovo spazio Vasiliki Kantina & Gastronomia, proprio di fronte. Un luogo che arricchisce il ristorante e che a esso è complementare.

Vasiliki Kantina & Gastronomia propone circa 150 etichette selezionate di vini provenienti dai territori più vocati della Grecia:Santorini, il Peloponneso, Creta, Rodi e l’Attica. A curare la selezione e guidare i clienti è la sommelier Loredana Lo Coco. Un’occasione davvero unica per scoprire finalmente un’enologia sempre sottovalutata. “Il vino, complesso e ricco di storia, è una parte essenziale di questa esperienza – spiega Vasiliki -. In Grecia contiamo circa 200 varietà autoctone di vitigni, con altre ancora da riscoprire nei vecchi vigneti isolati. Scegliere una varietà greca significa abbracciare un frammento di storia e cultura millenaria. È un atto di conoscenza e rispetto verso una tradizione che ha ancora molto da raccontare”.

Accanto alla proposta di vini c’è un menu ideato da Dimitris Sintoris e supervisionato dallo chef Gikas Xenakis che si può consumare in loco nei 28 coperti di cui il locale dispone. Una proposta più semplice rispetto al ristorante e che ruota attorno a una scelta di mezes, piccoli piatti che riempiono il tavolo e gli occhi, perfettamente in linea con la tendenza contemporanea alla condivisione. Chi vuole consumare la Grecia in casa può anche approfittare dell’area dedicata alla gastronomia greca: piatti della tradizione casalinga come moussaka in teglia, torte salate tradizionali e una selezione di salse artigianali, tra cui taramas (salsa di uova di pesce), tzatziki e tyrokafteri (crema piccante di feta e yogurt greco).

Il design del locale è stato curato dall’interior designer Joy Herro, che ha pensato un ambiente fluido e leggero evitando soluzioni invasive, per creare un'atmosfera genuina che valorizza elementi della cultura greca, come i prodotti di Vasiliki e le opere di Terps. Ogni dettaglio è mirato alla soddisfazione del cliente senza cadere nel kitsch, puntando a una narrazione contemporanea della Grecia. Anche il soffitto contribuisce a questa narrazione, rappresentando il mito di Persefone e Demetra.

«La Grecia che amo e che desideroso condividere sempre più con gli altri è fatta di autenticità e connessioni profonde – spiega Vasiliki -. La mia vocazione è creare un ponte tra Grecia e Italia, raccontando il territorio ellenico oltre i suoi confini attraverso piccoli produttori, vignaioli, letteratura, arte e poesia, per rivelare le molteplici sfaccettature della cultura greca. Vasiliki Kantina & Gastronomia è uno spazio che celebra il tempo, il rispetto per la gastronomia ellenica e il valore della pazienza.

Qui, l'attenzione al vino e alle tecniche tradizionali va oltre il romanticismo o l’estetica superficiale: è un’esperienza per l’anima, dove la fantasia si fa archetipo».

Vasiliki Kantina è aperto dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 24.