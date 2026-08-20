Quattro giorni di permesso per giocare a Gta VI: l’esercito Usa prova a trattenere i soldati con i videogame

Rinnovare l’arruolamento nell’esercito americano e ottenere quattro giorni liberi per giocare a Grand Theft Auto VI. È l’insolito incentivo escogitato da un battaglione del genio di stanza a Fort Stewart, in Georgia, per convincere i propri soldati a prolungare il servizio militare.

L’iniziativa è stata rivelata da Task & Purpose, sito specializzato in questioni militari e di difesa. Secondo un promemoria firmato dal comandante del battaglione, il tenente colonnello Ryan Hodgson, i militari che rinnoveranno il proprio contratto tra il 1° agosto e il 14 novembre riceveranno un “permesso speciale di quattro giorni”, programmato proprio in concomitanza con l’attesissima uscita di Gta VI, prevista per il 19 novembre.

Il premio, però, ha un prezzo decisamente più impegnativo dei quattro giorni trascorsi davanti alla console: per ottenerlo i soldati devono infatti accettare di prolungare il proprio arruolamento per un periodo compreso tra due e sei anni. E l’idea sembra aver già riscosso un certo successo. Un portavoce militare ha riferito ad ABC News che 20 soldati hanno finora accettato l’offerta. Il battaglione appartiene alla 3ª Divisione di Fanteria, unità composta da circa 15mila militari che già nel 2025 si era distinta per il più alto numero di reingaggi dell’intero esercito statunitense.

La scelta di puntare proprio su Gta VI non è casuale. Il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games è uno dei videogiochi più attesi al mondo e arriva a oltre 13 anni di distanza da Gta V, diventato nel frattempo il secondo videogioco più venduto della storia. L’esercito americano ha così trasformato l’attesa per uno dei maggiori eventi dell’industria videoludica in uno strumento per trattenere il personale: quattro giorni a Liberty City in cambio di qualche anno in più in uniforme.