Mediaset riparte a gennaio con i programmi di informazione: ci sarà anche Giordano

Da giorni, molte voci si rincorrono sul futuro di Fuori dal coro, programma di informazione di Rete 4 condotto da Mario Giordano. La trasmissione Mediaset, in onda il martedì sera, fa parte della squadra composta dal Biscione per garantire al pubblico un'informazione costante che approfondisca le principali tematiche da diversi punti di vista. L'obiettivo è quello di costruire un impianto completo, che permetta ai telespettatori di farsi una propria idea sui fatti principali dell'attualità politica del nostro Paese. In questa trama, anche Fuori dal coro ricopre un ruolo chiave.

Nonostante questo, circola insistentemente un'indiscrezione che vuole Fuori dal coro vicino alla sospensione. Come spesso accade, ciò che poi arriva all'utente finale, che in questo caso sono i fruitori del web, non è sempre verità. Il programma di Mario Giordano, infatti, si fermerà il 15 novembre per le festività natalizie e riprenderà dopo l'Epifania. La chiusura anticipata di Fuori dal coro rispetto agli altri programmi della rete, che è forse l'elemento che ha tratto molti in inganno, non è altro che una compensazione. Infatti, la trasmissione condotta da Mario Giordano ha cominciato le sue dirette in anticipo rispetto al piano editoriale iniziale per far fronte all'informazione politica.

Tra agosto e settembre, infatti, il nostro Paese era in piena campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre e il programma di Mario Giordano ha seguito l'informazione di quel periodo anticipando la messa in onda. Le puntate che sono state effettuate in quel periodo vengono recuperate in questo modo, ossia chiudendo con qualche settimana di anticipo rispetto al piano. Tuttavia, il ritorno in onda del programma è previsto regolarmente alla data prevista dall'azienda.

Tutti i programmi di informazione Mediaset riprenderanno le trasmissioni dopo l'Epifania in base a un programma predefinito dall'emittente. Non sono previsti cambiamenti radicali come quelli che vengono comunicati in questi giorni per nessuno dei programmi di Rete 4, che continuano con successo a informare i telespettatori, con risultati d'ascolto più che soddisfacenti. L'impegno di Mediaset e della rete nel formare una squadra di giornalisti e conduttori, professionisti dell'informazione, per realizzare programmi di approfondimento completi, è confermato anche per i prossimi mesi.