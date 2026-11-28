Picasso è morto nel 1973. Il mercato, fortunatamente per il mercato, non se n’è accorto. Continua a venderlo, esporlo, certificarlo. Fin qui nulla di strano: le opere sopravvivono agli artisti. La questione diventa meno tranquilla quando a sopravvivere sono anche gli strumenti per produrle. Uno stampo conserva una forma. Non contiene un’autorizzazione perpetua.

Il 5 novembre The Art Newspaper ha riferito, citando una fonte giudiziaria, dell’apertura di un’indagine ad Aix-en-Provence dopo una denuncia degli eredi Picasso. Al centro ci sono presunte produzioni non autorizzate di piatti d’argento e medaglioni d’oro legati alla storica collaborazione con gli Ateliers Hugo. L’inchiesta è preliminare e le responsabilità devono essere accertate. Nicolas Hugo ha dichiarato di non conoscere il contenuto della denuncia e di non avere personalmente coniato creazioni di Picasso. Secondo la ricostruzione, un museo australiano aveva sollevato dubbi su piatti acquistati da Sotheby’s. Il catalogo dell’asta documenta un insieme di ventiquattro piatti, accompagnato da una prova aggiuntiva e da certificati di autenticità. La parola che dovrebbe rassicurare, dunque, c’era: certificato. Conosco quella rassicurazione. Da giovane cominciai a collezionare opere d’arte e acquistai da un gallerista due schizzi su carta, presentati come Picasso. Anni dopo decisi di venderli e li affidai a una delle più importanti case d’aste al mondo. Mi comunicarono che soltanto uno poteva essere proposto: sull’altro, mi dissero, Paloma Picasso aveva espresso un giudizio negativo di autenticità. Il foglio non era cambiato. Il giudizio sì. Non sostengo che quella valutazione fosse sbagliata. Ricordo però la posizione in cui mi trovai: avevo creduto a chi mi vendeva l’opera e dovevo ora credere a chi la contestava. In mezzo c’erano il mio acquisto e due autorità che non coincidevano.

Il mio disegno e gli argenti dell’indagine pongono problemi diversi. Contestare l’attribuzione di uno schizzo non equivale a contestare il diritto di produrre un’edizione. Ma chi compra ha la stessa esigenza: capire su quali elementi poggino le certezze che gli vengono offerte. Da scultore conosco il problema delle mani. Un’opera può passare attraverso quelle di un fonditore, di uno stampatore, di un artigiano. Non perde per questo la propria identità. Contano il progetto, le decisioni, l’autorizzazione, il controllo. L’artista non deve necessariamente eseguire ogni passaggio perché il risultato gli appartenga. Anche una produzione successiva alla sua morte può essere legittima. Bisogna conoscere gli accordi, i diritti, le condizioni dell’edizione. La distinzione va documentata e spiegata, senza affidarsi alla suggestione di un cognome. Se dichiaro un numero di esemplari, assumo un impegno con chi li acquista. Quel numero sul retro non serve ad arredare il certificato: stabilisce un limite. Altrimenti edizione limitata diventa una formula molto elegante per chiedere una fiducia illimitata.

E qui, al di là delle responsabilità ancora da accertare in questa vicenda, viene quasi voglia di fare un provocatorio elogio del falsario. Piuttosto che imbrogliare su un numero di serie, non sarebbe più semplice falsificare direttamente l’opera? Almeno lì bisogna saper fare qualcosa: disegnare, dipingere, scolpire. Studiare una mano fino a riuscire a imitarla. Il talento non assolve l’inganno, ma almeno il talento c’è. Chi bara su una tiratura o trucca un certificato non deve misurarsi con Picasso: gli basta correggere una cifra. Il falsario imita l’artista. Gli altri si accontentano di fare i burocrati dell’inganno. Quando si passa dalle autorizzazioni alle attribuzioni, il mercato cambia atmosfera. Così concreto quando presenta il conto, diventa sorprendentemente mistico quando deve spiegare una firma. A volte sembra convocare un erede e aspettare la reincarnazione: per qualche minuto il padre torna fra noi, guarda il foglio e comunica il verdetto. Manca soltanto il tavolino che si muove. Come se insieme al cognome si ereditasse la memoria di ogni schizzo: quello fatto dopo cena, quello regalato a un amico, quello abbandonato sul tavolo alle tre del mattino. Una memoria prodigiosa, soprattutto per le notti alle quali non si era presenti.

Naturalmente gli eredi possono custodire archivi fondamentali e possedere competenze autentiche. Nessuno deve aver assistito alla nascita di un disegno per studiarlo. Proprio per questo devono parlare documenti, provenienze, confronti e analisi. Il collezionista non sta interrogando l’aldilà: cerca di capire che cosa ha comprato nell’aldiquà. La stessa richiesta di chiarezza riguarda chi vende. Una galleria dovrebbe spiegare su quali elementi presenta un’opera come autentica. Una casa d’aste dovrebbe rendere comprensibili le verifiche sulle quali fonda la propria valutazione. Un certificato dovrebbe permettere di capire chi attesta che cosa e su quali basi. Il prestigio può incoraggiare la fiducia. Non può sostituire le verifiche.

Se il nome di chi vende contribuisce a giustificare il prezzo, deve comportare altrettanta responsabilità quando arrivano le domande. Anche quelle di chi non sa leggere un punzone o consultare un catalogo ragionato. La competenza dovrebbe rendere le cose più comprensibili, non rendere imbarazzante chiedere chiarimenti. Da artista, mi interessa che un’opera sia guardata per ciò che è. Da collezionista, pretendo anche di sapere che cosa mi viene venduto. Una documentazione seria protegge entrambe le cose: il lavoro dell’autore e la fiducia di chi lo acquista. Picasso non può più rispondere. Chi vende un Picasso, invece, sì. La firma dell’artista non deve diventare il posto dietro cui gli altri nascondono la propria.