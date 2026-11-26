Gérard Depardieu sarà processato per lo stupro dell’attrice e ballerina Charlotte Arnould. La Corte d’appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio dell’attore davanti al tribunale penale, dopo aver esaminato gli elementi raccolti nel corso di un’indagine durata anni. La vicenda riguarda un episodio che sarebbe avvenuto il 7 agosto 2018 nell’abitazione parigina dell’attore. Depardieu, amico della famiglia della giovane, era stato inizialmente accusato di due episodi di violenza sessuale, denunciati come avvenuti il 7 e il 13 agosto. Per il secondo episodio è stata invece disposta l’archiviazione. La difesa non esclude di proseguire la battaglia giudiziaria. “Non appena riceveremo la sentenza, valuteremo la possibilità di presentare ricorso in Cassazione”, ha dichiarato l’avvocato dell’attore, David-Olivier Kaminski, intervenendo all’emittente Bfm. Di segno opposto la reazione della legale di Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, che ha definito la decisione un “sollievo” per la sua assistita. “Oserei sperare che Gérard Depardieu non cerchi di prendere tempo”, ha aggiunto, sottolineando che la sua cliente attende questo momento da molto tempo ed è perfettamente preparata ad affrontare il processo.

La denuncia e le due versioni contrapposte

La vicenda risale all’estate del 2018. Il 27 agosto, Charlotte Arnould, che allora aveva 22 anni, si presentò alla gendarmeria di Lambesc, nel sud della Francia, per denunciare di essere stata violentata due volte dall’attore nella sua residenza parigina. La giovane si trovava nell’abitazione di Depardieu per ricevere alcune lezioni di recitazione in vista di una pièce teatrale dedicata a Barbara, la cantante francese scomparsa alla quale l’attore era particolarmente legato. Depardieu conosceva il padre della ragazza ed era considerato un amico di famiglia. Dopo il trasferimento del fascicolo dalla procura di Aix-en-Provence a quella di Parigi, l’attore venne interrogato nel novembre 2018. La sua posizione è sempre stata quella di respingere le accuse: secondo la sua ricostruzione, non ci sarebbe stata alcuna violenza e il rapporto sarebbe stato consensuale. Le dichiarazioni dei due sono rimaste contrapposte anche durante il confronto organizzato dagli inquirenti.

Le telecamere di sorveglianza e la riapertura dell’inchiesta

Nel corso delle indagini sono stati esaminati diversi elementi, tra cui le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nell’abitazione dell’attore e i messaggi scambiati sui telefoni cellulari dei due. Questi ultimi sarebbero stati definiti “espliciti” da una fonte vicina all’inchiesta. La difesa di Depardieu ha sostenuto che la giovane non avrebbe opposto resistenza, mentre gli investigatori hanno preso in considerazione l’insieme degli elementi raccolti. In un primo momento, nella primavera del 2019, la procura di Parigi aveva disposto l’archiviazione del caso, in assenza di prove sull’uso della forza da parte dell’attore. Arnould ha quindi contestato la decisione costituendosi parte civile e presentando ricorso, ottenendo la nomina di un giudice istruttore e l’apertura di una nuova inchiesta. Il procedimento, proseguito per anni, ha portato nell’agosto 2025 alla decisione di rinviare l’attore a giudizio, ora confermata dalla Corte d’appello.

Le altre accuse contro l’attore

In questi anni Charlotte Arnould ha scelto di mantenere un profilo lontano dai riflettori, affidando soprattutto a Instagram alcuni racconti sulle conseguenze di quanto denunciato. L’attrice ha parlato dei ricoveri per anoressia, dell’alcol, dei tentativi di suicidio e degli episodi di autolesionismo. Il 4 maggio scorso aveva affidato ai social una frase particolarmente dolorosa: “Gli stupri mi hanno uccisa”. Nel suo racconto ha ricordato anche la morte della madre, suicidatasi nel dicembre 2019 a 63 anni. Per molto tempo la sua è stata una delle poche voci ad accusare pubblicamente Depardieu. Alcune celebri colleghe dell’attore, tra cui Carole Bouquet e Fanny Ardant, avevano espresso il loro sostegno al divo francese. Nel 2023, però, un’inchiesta pubblicata da Mediapart ha raccolto le testimonianze di almeno 13 donne che accusavano l’attore di molestie e abusi sessuali. Più recentemente sono emerse anche nuove contestazioni relative a presunti comportamenti sul set. Un’altra attrice ha infatti accusato Depardieu di abusi durante le riprese di “Thalasso”, film con Michel Houellebecq. Una vicenda distinta da quella di Arnould, ma che ha riportato l’attenzione sulle accuse rivolte negli ultimi anni al protagonista di “Cyrano de Bergerac”. Intanto Charlotte Arnould guarda anche al palcoscenico: il prossimo 17 dicembre è attesa all’Olympia di Parigi, dove si esibirà durante il concerto della cantante belga Lio.