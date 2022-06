Il sesso delle femministe e la castità matrimoniale: le sette parole della settimana

Cronaca internazionale: gli occhi al cielo di Elon Musk

Gli umani stanno transitando nella nuova dimensione, il metaverso. Ed Elon Musk sta diventando il padrone della struttura satellitare che lo renderà possibile in ogni angolo della terra. Scopriremo fra decenni se questa è una buona o una cattiva notizia. O di tutto un po'. Intanto godiamoci la beffa ai tiranni e ad ogni sfumatura di statalismo: il futuro è privato.

Cronaca interna: castità matrimoniale

Dal Vaticano arriva un monito sulla castità prematrimoniale. Pioggia di critiche. “Non c'è nel vangelo!” tuona qualcuno. C'è eccome: Luca 11, 46 (andate a leggere). Poca esperienza nella materia fa comunque fare errori grossolani: tutti sanno che la castità arriva dopo il matrimonio. E comunque la posizione più interessante (e invidiabile) è quella di Paolo Brosio: dar ragione al Vaticano e poi tenersi nel letto le giovani soubrette.

Economia: lotta all'ultimo Bitcoin

Il Bitcoin sprofonda, vale oggi un terzo di quanto valeva nel suo picco. Profeti di sventura decretano la fine delle criptovalute. Speculatori ne approfittano per comprare a basso prezzo e rivendere quando tornerà a salire. Anche questa epopea digitale ci indica quanto, alla fine, chi pensa positivo viene sempre premiato. Forse.

Spettacolo: Dracula secondo Tom Hanks

E così anche Tom Hanks si fa portavoce della follia woke e del “politicamente corretto”: per fare una parte di un omosessuale deve esserci un attore omosessuale, un film deve essere “autentico” o il pubblico non lo deve accettare. È già iniziato un casting mondiale per verificare se sarà possibile fare il remake di Dracula e di E.T.

Arte e letteratura: il sesso delle femministe

Un libro recensito da Massimiliano Parente parla del consenso sessuale secondo l'approccio femminista radicale. Dalla lettura si direbbe che persino il “sì” della donna alla fine significhi “no”, che alle donne non interessi per nulla il sesso e che alla fine le femministe radicali preferiscano addirittura la castità. Devono essersi alleate con il Vaticano. E sembrano più convinte di Paolo Brosio.

Sport: calciomercato e criptovalute

Calciomercato in fibrillazione. Al centro è Lukaku, appaiono anche Matic, Pogba; che farà Ibrahimovic? Movimenti per Mhkitaryan, Tavares, Ceesay... Devono essere tutte queste transazioni ad aver squilibrato i mercati e magari anche il Bitcoin. Alla fine ciò che conta, in Italia, corre su prati verdi.

Tecnologia e scienza: un computer più intelligente di noi?

In un'epoca di plastica non dovrebbe meravigliare che persino l'intelligenza diventi artificiale. Così pare che un sistema di chatbot abbia sviluppato una propria autonomia e sia diventato “senziente”, quanto potrebbe esserlo un bambino di 8 anni. Considerato il livello di intelligenza generale verrebbe da dire che è decisamente superiore alla media. Ci fa ben sperare per il futuro.

Le ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati: Simba La Rue, Sciopero 17 giugno, Malagrotta, Bonus 200 euro, Germania-Italia, Quorum referendum, Elena Del Pozzo.