Il mistero dei pesci coronati

Uno dei vezzi di noi toscani è quello di raccontare a tutti quanto la nostra terra nasconda bellezze incredibili anche in quei posti dove mai ti aspetteresti di trovare qualcosa di interessante. I malcapitati "foresti" sorridono cortesemente e se ne tornano a casa convinti che gli abitanti di questa regione siano degli incorreggibili fanfaroni. Certo, nessuno potrà mai accusarci di non essere orgogliosi della storia della nostra splendida Toscana, ma che dalle nostre parti anche i paesini più sperduti nascondano capolavori incredibili è un fatto. Non siete convinti? E se vi dicessi che la piccola chiesa di Zambra, una frazione di Cascina, anonima cittadina a pochi chilometri da Pisa, ha al proprio interno un affresco vecchio di 12 secoli unico in Italia? Non è una questione di orgoglio toscano, la densità di capolavori è talmente alta che molti di questi tesori sono sconosciuti anche per chi, come il sottoscritto, è nato e cresciuto a pochi chilometri di distanza.

Nella puntata di questa settimana What's Up Tuscany vi racconterà come siamo venuti a conoscenza di questo angolo di Toscana nascosto e di come scoprire il significato di questo complesso affresco risalente all'ottavo secolo dopo Cristo non sia stato affatto semplice. La cosa veramente curiosa è che questa vera e propria caccia al tesoro è iniziata del tutto per caso, osservando lo strano logo di uno spazio che il comune di Cascina ha dedicato alle mostre d'arte temporanee e agli eventi culturali. Il curioso pesce coronato, essenziale e stilizzato come va di moda oggi, è in realtà un simbolo antichissimo, le cui radici affondano nella Chiesa delle origini.

La storia dietro a questo incredibile affresco, alla piccola chiesa che lo ospita e alle circostanze che gli hanno consentito di sopravvivere per così a lungo sono davvero straordinarie. Se vi piacciono queste storie dedicate agli angoli meno conosciuti della nostra piccola patria, seguiteci sulla vostra piattaforma di podcast preferita. Ogni venerdì vi racconteremo le storie dei luoghi e delle persone che hanno reso la Toscana unica al mondo. Se avete un posto speciale nel cuore per questa terra, seguiteci: abbiamo un mondo di storie da raccontarvi.

Clicca qui per seguirci su Apple Podcasts

Clicca qui per seguirci su Spotify

Clicca qui per seguirci su Google Podcasts