La verità su Eduardo De Filippo: cosa emerge da questo biglietto

L’equilibrio che emerge dalle forme grafiche (guarda qui la grafia) di Eduardo de Filippo mette in evidenza un animo e uno stile artistico pieni di talento e di armonia, data da una grafia che suscita piacere per elementi concordanti anche nella differenza (gesto curvo misto a qualche angolo) a evidenziare l’amabilità e la capacità di sostenere e di controbattere per tenere alto il proprio notevole carisma. La sua creatività originale e la capacità di coinvolgimento artistico avrebbero potuto portarlo meritatamente al premio Nobel. La tenacia e l’aggressività con cui ha voluto salvare la primogenitura non lasciandosi incantare da un piatto di lenticchie, sono evidenziate graficamente dai tagli della lettera “t” vergati in modo così prolungato.

Egli si è sempre imposto, affrontando con grinta anche avversità e misconoscimenti, cercando di superarli senza mai cadere in basso, ma salendo sempre verso vette prestigiose. Infatti, il suo ricordo non tramonta e la sua arte teatrale è diventata “Storia”. L’ordine mentale, il ritmo armonico e la piacevolezza che emergono dalla sua scrittura, compresa la firma sottolineata, mettono in luce una mente fervida e pulsionale unitamente a un sentimento orgoglioso costruito con fatica. Aggressività, talento, energia e un forte Ego non hanno permesso a nessuno di interferire nel suo operato diminuendo la sua vera arte: il TEATRO. L’originalità di alcune lettere è come un’impronta digitale che lo ha reso unico e irripetibile nella professione; e lui era profondamente consapevole.