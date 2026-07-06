Dai Litfiba a Boy George i concerti fra rock e pop

Una settimana fra pop e rock abbinati alla spettacolarità. Questa sera un muro di metal verrà alzato all'Ippodromo Snai La Maura, nel cartellone dell'I-Days Festival, con i System Of A Down di Los Angeles: 45 milioni di dischi venduti nel mondo, voce metal tra le più autorevoli nel passaggio dal XX al XXI secolo. Sempre rock, ma sicuramente più mainstream e popolare, è quello dei Litfiba, tornati insieme nella formazione storica composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Domani al Carroponte di Sesto celebrano i quarant'anni dello storico album "17 Re", sull'onda dell'omonimo singolo che hanno pubblicato in primavera. La band fiorentina porterà anche i classici di una carriera che ha segnato a fuoco la storia del rock italiano: da "Come un Dio" a "Oro nero", da "Pierrot e la luna". Il pop melodico passa dalla voce cristallina di Arisa, protagonista domani a Villa Arconati. Sullo stesso palcoscenico mercoledì un ensemble di grandi musicisti guidato dal trombettista Paolo Fresu esegue un live omaggio a David Bowie. Il 9 luglio al Parco della Musica, nell'area rinnovata da Unipol Arena a due passi da Linate, esplode il pop anni Ottanta di Boy George & The Culture Club, a diversi anni di assenza dell'artista britannico dai palcoscenici italiani. Lo stesso giorno tocca, agli Arcimboldi, a un grande della musica jazz-fusion, il chitarrista Pat Metheney: vincitore di 20 Grammy Awards, il virtuoso delle sei corde statunitense (accompagnato da Chris Fishman al pianoforte e tastiere, Jermaine Paul al contrabbasso e Joe Dyson alla batteria) porta sul palco una tappa del suo tour mondiale Side-Eye III+.

Nella cornice superlive dello stadio di San Siro l'11 e il 12 luglio è attesissimo Max Pezzali, nella tappa milanese del suo "Max Forever Gli anni d'oro Stadi 2026": con oltre 660mila biglietti venduti, il tour del cantautore pavese adottato da Milano è uno dei fenomeni dell'estate musicale italiana. Il concerto è una festa musicale ma anche una celebrazione in video e citazioni degli anni Novanta.