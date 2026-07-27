Dagli oscuri abissi al Polo Nord, pura performance

Era il 1926, quando l’Orologeria G. Panerai & C., in cui era concentrata tutta l’attività riguardante gli orologi e relative forniture piano terra, il punto vendita; al piano superiore, 5 sale con esposizione della pendoleria, il laboratorio per le riparazioni, il magazzino all’ingrosso dell’orologeria generica, quello per i pezzi di ricambio degli Orologi Svizzeri e quello degli utensili orologieri -, aprì in Piazza San Giovanni, a Firenze, all’interno del Palazzo Arcivescovile, ai piedi di Santa Maria del Fiore e del Campanile di Giotto, trasferitosi dal Ponte delle Grazie originariamente Ponte Rubaconte -. La Casa fiorentina, dunque, celebra quest’anno i 100 anni del suo storico negozio con Immersion, una mostra che offre un’esplorazione contemporanea dell’identità della Maison. Aperta dall’11 al 19 settembre prossimi presso il Museo Marino Marini, in Piazza San Pancrazio, la mostra è concepita come un viaggio emozionale ed esperienziale, dall’officina di famiglia al contesto che ne costituisce il DNA, ossia il mare, guidando i visitatori lungo il percorso che ha plasmato Panerai a partire dal 1860, nel segno della pura performance. Osserva Emmanuel Perrin, CEO della Maison: «Il nostro patrimonio in Panerai è molto più di una narrazione storica; è il fondamento della nostra competenza tecnica e la stella polare che guida la nostra visione del futuro. Con Immersion, raccontiamo la nostra storia da una prospettiva diversa, spostando l’attenzione dal passato a come lo spirito della Maison si esprime oggi. Unendo eredità e innovazione, i nostri orologi tool diventano protagonisti e strumenti essenziali per le avventure contemporanee». Il viaggio focalizza, in primis, sull’intenso e stimolante rapporto con la Marina Militare Italiana e sulla messa a punto di segnatempo visibili al buio, resistenti all’acqua, robusti in condizioni estreme e dalla lunga autonomia. Qualità che, vestite di tecnologia e materiali d’avanguardia, continuano a connotare gli orologi Panerai, negli oscuri abissi o in superficie, pronti per sfidanti avventure, sinonimo di sicurezza assoluta, per non parlare delle performance al polso dei velisti di Luna Rossa in Coppa America. Dallo scorso 23 luglio è possibile iscriversi agli slot per visitare la mostra, al seguente link: https://www.panerai.com/_website_locale_/focus/immersion.html