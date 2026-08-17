La precisione assoluta per impressionare la Luna

La missione Apollo 15 della NASA, sul suolo lunare, si svolse dal 26 luglio al 7 agosto del 1971. Per la prima volta, venne utilizzato il Lunar Rover. Il 2 agosto il comandante David Scott, per la terza ed ultima passeggiata lunare, dato che il cronografo da polso impiegato per le due precedenti uscite, in dotazione NASA, aveva perso il vetro, al fine di monitorare i sistemi vitali presenti sulla tuta (ossigeno, acqua e batteria), decise di ricorrere al suo orologio di riserva, un crono Bulova, che aveva portato con sé di sua iniziativa, per sicurezza in caso d’imprevisti. Quel modello dette il suo contributo, oltre che per l’attività extraveicolare, anche durante il volo di rientro sulla Terra. Questo dettaglio, per volontà della NASA, non venne svelato per evitare lo sfruttamento per finalità commerciali, benché fosse noto e documentato al Congresso, l’impiego in missione di un orologio diverso da quello ufficiale: in poche parole, si omise di rendere pubblico il nome del produttore. Oggi, quella storia, completa dei particolari, fa parte della documentazione pubblica permanente della missione Apollo 15 (il modello originale è stato venduto all’asta pe 1.625.000 $). Il cronografo Lunar Pilot della Casa americana, ispirato da quell’esemplare, fino ad oggi ha previsto una cassa da 45 mm, ma, su richiesta degli appassionati, Bulova l’ha ridotta a 41 mm nella nuova versione Black Hole" (al contrario del buco nero, la storia non cancella le informazioni, ma le restituisce), completa di bracciale, in acciaio sabbiato PVD nero, serie limitata a 6.000 pezzi (500 in Italia).

L’orologio, con pulsanti ergonomici, è animato dal calibro NP20 Precision Quartz (la sua elevata precisione, a 1/20 di secondo, è garantita da una frequenza del quarzo a 262.144 Hz) e, sul fondello a vite, un inserto in vetro è trattato per ricordare la missione Apollo 15. Impermeabile fino a 100 metri, adotta un quadrante verniciato in nero Musou, capace di assorbire il 99,4% della luce e indici e sfere sono trattati con SuperLuminova a luminescenza blu. Il packaging prevede un astuccio ed una sveglia da viaggio.