Intuito e professionalità per costruire sul mercato

In Italia, le realtà distributive nel settore orologiero, oggi sono decisamente rare, a motivo della volontà di gran parte delle Maison di strutturare dei processi fondati su filiali o agenti, per avere il massimo controllo sui diversi mercati. Spazi operativi per le aziende distributrici ce ne sono veramente pochi. Con le dovute eccezioni, però.

Tra di esse, va annoverata Movitalia, creata e diretta da Marco Campedelli nel 1996, quando, allora agente Movado, colse l’opportunità di diventarne distributore (di qui il nome, Movitalia). Con sede a S. Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, Campedelli, in virtù di capacità imprenditoriale, passione e, soprattutto, occhio e intuito, dettati, in particolare, da una profonda conoscenza del tessuto distributivo italiano e delle sue differenze a livello regionale, passo dopo passo, in trent’anni di lavoro, ha costruito una realtà di riferimento nel nostro Paese, ottenendo la distribuzione di brand quali Junghans, ZRC, Mühle Glashütte, Herbelin, Pequignet, Meistersinger, Favre Leuba ed Edox, ai quali va aggiunta la gioielleria con Yana Nesper e l’accessorio di alta qualità in campo orologiero, quale Wolf 1834. Insomma, una bella avventura, che sta ottenendo soddisfazioni, con una costante proiezione verso il futuro, assicurata dall’entrata in azienda del figlio Filippo, per dare quel tocco familiare e di continuità che, in Italia, ci contraddistingue. Il trentennale non poteva non essere celebrato e, quindi, con la disponibilità di Mühle Glashütte, da oltre 25 anni nel portafoglio Movitalia, rappresentante della tradizione sassone, si è deciso di realizzare, in serie limitata a 30 pezzi, in omaggio a coloro che hanno creduto in Movitalia (marchi, rivenditori, agenti e clienti), un modello di Teutonia IV Gangreserve, in acciaio da 39 mm (12,1 di altezza), solido, compatto, con anse allungate e lunetta bombata, impermeabile fino a 100 metri. Il vetro zaffiro protegge il quadrante essenziale con sfere Alpha azzurrate e riserva di carica di 41 ore al 6, e anche, sul fronte posteriore, consente la vista del calibro automatico SW270-1, con rotore personalizzato.