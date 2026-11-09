L’equilibrio leggero segna il tempo tra proporzione, innovazione e identità

Abbiamo sempre sostenuto che la porta della comunicazione, da parte nostra, è sempre aperta per quelle realtà imprenditoriali italiane, costruite su ingegno, capacità, imprenditorialità e visione. Ecco, allora, che, se il suddetto tasso creativo e professionale si sposa con il savoir-faire tecnico elvetico, i risultati possono essere molto interessanti. Come quelli che sta ottenendo ALP, azienda «pensata» nel 2019, quando Francesco Perusi, giovane designer specializzato in materiali innovativi, inizia a progettare orologi ultraleggeri con l’obiettivo di ridefinire il concetto di esclusività ed originalità. Poi, nel 2021, fonda AION, il primo brand di orologi in fibra di carbonio stampati in 3D, mantenendo il target della leggerezza assoluta come faro ispiratore. Fondamentale, in questa fase, il suo incontro con Alessandro Zavaglia, imprenditore cagliaritano con una solida esperienza commerciale e una forte propensione per gli investimenti innovativi.

Dunque, sul concetto d’innovazione, i due si sono incontrati e la sintesi delle loro esperienze ha dato vita ad ALP, acronimo di «Audacia Levior quam Pluma» - l’audacia è più leggera di una piuma -, perfetta definizione di ambizioni molto chiare, per superare l’omologazione e mettere in campo, nel settore orologiero, nuovi processi organizzativi, produttivi e distributivi. Ci sono voluti 4 anni di ricerca e sviluppo perché vedesse la luce, nel marzo del 2025, l’ALP-1, nelle intenzioni dei due imprenditori, un orologio solotempo destinato a divenire un riferimento nel lusso, nel segno dell’ottimizzazione tecnologica e dell’inedito nel design. In tal senso, su di una forma tonneau allungata, sottilmente geometrica ed incurvata ergonomicamente sulle anse, da 38,8 x 9,5 mm, si può apprezzare l’abbinamento tra il Carbon TSC materiale ultraleggero dalle variegate venature - di lunetta e fondello ed il carbonio forgiato della carrure, ad incorniciare un meccanismo automatico Swiss Made calibro AM-1s ultrasottile, da 3,6 mm di altezza , opportunamente scheletrato a costituire il quadrante: il tutto, unitamente al cinturino in Nylite elastico ed Alcantara, determina un peso complessivo di 27,8 grammi. L’ALP-1 vede, oggi, un upgrade con una versione preziosa, denominata «Aurea», in cui, la vocazione ultra-light del Carbon TSC fruisce del «mix & match» con l’oro a 24 carati: in sostanza, i fogli di Carbon TSC, dalla texture tridimensionale irripetibile, sovrapposti a 45° l’uno dall’altro, prima di essere pressati sono integrati con l’oro a 24 carati, in modo armonico, tale da fare in modo che quest’ultimo segua le venature del Carbon TSC, esaltandone geometrie ed l’espressività. Il peso totale rimane invariato, rispetto all’ALP-1, ma l’oro a 24 carati applicato galvanicamente anche sugl’indici, adattati su anello in composito, sulle sfere scheletrate a bastone e sulla corona, conferisce un «luxury mood», accattivante e ricercato. Come per l’ALP-1, sono 100 gli esemplari realizzati dell’ALP-1 Aurea, in vendita on-line.