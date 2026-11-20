Non solo la vendita di armi e munizioni a Mosca e l’invio di soldati al fronte in Ucraina. Il rapporto tra Corea del Nord e Russia deve essere aggiornato con una nuova voce: l’utilizzo, ormai conclamata, di manodopera nordcoreana per realizzare i droni che Mosca utilizza per colpire città e infrastrutture ucraine. A far emergere questa collaborazione è un recentissimo caso balzato agli onori delle cronache. Un furto di una carta di credito da parte di un nordcoreano in una zona industriale russa…

Il lavoratore nordcoreano e il furto della carta di credito

L’intera vicenda è stata analizzata dal sito NK News, che ha esaminato gli atti del tribunale di Yelabuga, nel Tatarstan. Cosa è emerso? Che lo scorso 15 ottobre il giudice ha riconosciuto un lavoratore nordcoreano in Russia, tale Kang Chol Hun, colpevole di aver rubato una carta di credito e di averla usata per acquistare beni per circa 133 dollari, tra cui cibo e shampoo.

Condannato a un anno di carcere, Kang ha ottenuto la libertà vigilata dopo essersi riconciliato con la vittima. Gli atti lo descrivono come un “tirocinante” impiegato da una società non identificata. Ma indicano anche il luogo del furto: il parco tecnologico Synergy, nella zona economica speciale di Alabuga.

La super fabbrica di Geran-2

Basta collegare un paio di puntini per arrivare a conclusioni interessanti. In quel di Alabuga si trova uno dei principali impianti russi per la produzione dei droni Geran-2, versioni russe dei droni iraniani Shahed-136. Lo stabilimento sarebbe in grado di fabbricarne migliaia al mese.

Mosca, in particolare, li utilizza in attacchi a ondate contro obiettivi ucraini, cercando di saturare le difese aeree di Kiev. Gli edifici citati nel fascicolo si trovano a poche centinaia di metri dal sito produttivo. Certo, non sappiamo se Kang fosse coinvolto direttamente nell’assemblaggio, ma la sua presenza rappresenta comunque la prima traccia documentale ufficiale di un nordcoreano nel complesso.

I lavoratori di Kim, i droni di Putin

La presenza di lavoratori nordcoreani ad Alabuga potrebbe essere molto più ampia. La Multilateral Sanctions Monitoring Team stima che nella zona possano essere impiegati fino a 25mila cittadini nordcoreani. Altre valutazioni, basate su informazioni dell’intelligence ucraina, indicano circa 12mila persone. Le stime divergono, ma il totale dei nordcoreani in Russia potrebbe superare quota 30mila.

Cosa ci fanno in Russia? Molti entrerebbero con visti per studenti o tirocinanti, una formula che consentirebbe di aggirare le restrizioni internazionali sul lavoro all’estero. E lavorerebbero, appunto, in fabbriche russe destinate alla produzione di armamenti. Oppure in mansioni manuali, come costruzione e verniciatura delle fusoliere, assemblaggio di componenti elettronici e test dei motori.

Vantaggi reciproci

Le condizioni dei lavoratori nordcoreani sarebbero rigide. Sempre secondo NK News, i vivrebbero separati dagli altri stranieri, avrebbero pochi contatti con l’esterno e non potrebbero usare liberamente gli smartphone. Una parte dei salari finirebbe nelle casse dello Stato.

Questa collaborazione offre vantaggi reciproci a Vladimir Putin e Kim Jong Un. Già, perché lavorare in una fabbrica che produce droni per la guerra permette a Pyongyang di acquisire competenze tecniche e industriali e di conoscere processi di produzione su larga scala

Per Kim, inviare manodopera in Russia significa anche ottenere valuta e rafforzare una collaborazione che va oltre la fornitura di munizioni. Sul fronte opposto, invece, Mosca riceve aiuto per alimentare la propria macchina bellica.