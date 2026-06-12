La Germania presenta il Cobra 600: cosa sappiamo del niovo drone intercettore

A fronte della profonda trasformazione delle architetture di difesa aerea occidentali, la Germania ha svelato una nuova soluzione destinata a modificare gli equilibri nel settore della protezione dello spazio aereo. In occasione dell’ILA Berlin Air Show, l’azienda tedesca Diehl Defence ha presentato il Cobra 600, un innovativo drone intercettore a propulsione jet progettato per operare come estensione avanzata dei sistemi missilistici IRIS-T. Il programma, noto anche come Airborne Launching and Attack System (AirLAS), nasce dall’esigenza di aumentare la profondità operativa delle difese antiaeree attraverso l’impiego di piattaforme senza pilota capaci di trasportare armamenti guidati direttamente nelle aree di minaccia.

Cosa sappiamo

Da una prima analisi emerge che il Cobra 600 introduce un paradigma innovativo nel settore della difesa aerea: quello del cosiddetto “missile taxi”. In questa configurazione il drone non svolge il ruolo tradizionale di vettore offensivo, ma trasporta un missile IRIS-T fino a centinaia di chilometri dall’area di lancio, ampliando significativamente il raggio d’azione dei sistemi terrestri.

L’interfaccia tra il velivolo senza pilota e il missile utilizza un pilone standard derivato da quello impiegato sul caccia Eurofighter, consentendo una piena integrazione con la famiglia IRIS-T. Il sistema opera in stretta connessione con le batterie antiaeree IRIS-T SLM e SLS, dalle quali riceve dati di scoperta, identificazione e tracciamento degli obiettivi tramite collegamenti datalink sicuri.

Con il missile installato, il Cobra 600 è accreditato di un’autonomia operativa di circa 400 chilometri, una distanza nettamente superiore rispetto ai limiti dei missili lanciati da terra della stessa famiglia. Tale caratteristica consente di creare una sorta di bolla difensiva avanzata, capace di intercettare minacce molto prima che raggiungano le infrastrutture strategiche da proteggere.

Tuttavia, il sistema non sostituisce i tradizionali missili superficie-aria a lungo raggio. La velocità e la capacità di manovra del drone rimangono inferiori rispetto a quelle dei moderni intercettori dedicati, rendendolo particolarmente efficace contro droni, velivoli tattici e missili da crociera, piuttosto che contro minacce balistiche ad alta velocità.

Cosa può fare

La piattaforma aerea è stata sviluppata dalla società tedesca Polaris Raumflugzeuge, azienda specializzata in sistemi aerospaziali avanzati. Il velivolo presenta una configurazione ad ala delta modificata con elementi tipici delle flying wing, una soluzione progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica e ridurre la segnatura radar.

Il modello esposto a Berlino è equipaggiato con due microturbogetti JetCat P1000-PRO, ciascuno in grado di sviluppare circa 20 libbre di spinta. La struttura prevede tuttavia la possibilità di integrare fino a quattro propulsori, configurazione che potrebbe essere adottata per missioni con carichi superiori o per incrementare le prestazioni operative.

A differenza di molti droni impiegati in scenari bellici contemporanei, l’armamento dispone di un carrello retrattile triciclo che ne consente il recupero e il riutilizzo. Può operare da piste convenzionali, ma anche da infrastrutture austere o da tratti autostradali opportunamente predisposti, caratteristica che aumenta significativamente la resilienza operativa in caso di conflitto ad alta intensità.

Attualmente il drone non possiede sensori autonomi dedicati alla ricerca dei bersagli e si affida alle capacità di scoperta dei sistemi terrestri ai quali è collegato. Una volta raggiunta l’area d’ingaggio, il missile IRIS-T utilizza il proprio sensore a infrarossi per acquisire il bersaglio e procedere all’intercettazione. In prospettiva, l’integrazione di sensori elettro-ottici o infrarossi direttamente sul drone potrebbe incrementarne il livello di autonomia decisionale e migliorare la verifica dell’identificazione del bersaglio prima del lancio.

L’evoluzione della famiglia IRIS-T

L’introduzione del Cobra 600 riflette chiaramente le lezioni apprese nei conflitti contemporanei, in particolare in Ucraina, dove i sistemi IRIS-T forniti dalla Germania hanno dimostrato elevati livelli di efficacia nella difesa contro attacchi missilistici e incursioni di droni.

Il progetto s’inserisce inoltre in una più ampia strategia di rafforzamento della difesa aerea europea. Diehl Defence gia annunció l’espansione della capacità produttiva del sistema IRIS-T, con l’obiettivo di incrementare significativamente il numero di batterie e missili. Parallelamente, numerosi Paesi NATO, soprattutto quelli situati sul fianco orientale dell’Alleanza, hanno già avviato programmi di acquisizione del sistema per rafforzare la protezione del proprio spazio aereo.

Un ulteriore passo avanti è stato rappresentato dalla partnership tra Diehl Defence e l’azienda MDSI, finalizzata ad ampliare l’integrazione del missile su una gamma più vasta di piattaforme aeree, comprese aeronavi e sistemi unmanned. Grazie all’adozione dell’architettura modulare PISAPS, sarà possibile accelerare l’installazione del missile senza ricorrere a costose modifiche strutturali degli aeromobili.

Attualmente l’IRIS-T è utilizzato da diverse forze ed è stato acquisito da circa venti Paesi. Il missile equipaggia piattaforme come Eurofighter Typhoon, Gripen, F-16, Tornado, EF-18, KF-21 e F-5E, confermandosi uno degli intercettori a corto raggio più diffusi e versatili del panorama occidentale.

Secondo alcuni analisti, l’armamento potrebbe rivelarsi un vero e proprio

moltiplicatore di forza destinato a estendere la copertura dei sistemi antiaerei esistenti, offrendo alle forze armate una soluzione flessibile, relativamente economica e adattabile alle esigenze della guerra moderna multidominio.