“Una minaccia nascosta”. Perché l’intelligenza artificiale cinese sta spaccando la Silicon Valley

La Silicon Valley si è letteralmente spaccata sull’intelligenza artificiale cinese. Questa frattura ruota attorno al controllo del mercato, alla sicurezza nazionale americana e al futuro di un settore, quello dell’IA appunto, che vale centinaia di miliardi di dollari. Nelle ultime settimane il confronto è diventato ancora più acceso dopo il rilascio di nuovi modelli sviluppati da startup cinesi come Moonshot AI e Z.ai, considerati in grado di competere con i sistemi più avanzati di OpenAI e Anthropic. A San Francisco, cuore dell’industria hi-tech statunitense, si sono formati due schieramenti opposti. Da un lato troviamo i grandi laboratori che sviluppano modelli proprietari e chiedono maggiori controlli; dall’altro Nvidia, Microsoft, Meta, centinaia di startup e parte del mondo open source, che sostengono la necessità di mantenere aperto l’accesso ai modelli stranieri. Il confronto è arrivato fino a Washington, dove l’amministrazione Trump sta valutando nuove misure contro alcune tecnologie cinesi.

Perché l’IA cinese ha diviso la Silicon Valley

Ma la rapida avanzata dell’IA cinese rappresenta davvero una minaccia nascosta per gli Stati Uniti oppure stiamo parlando soltanto di rivali da affrontare con più innovazione e meno barriere? Secondo quanto riportato da Wired, il punto di rottura è stato il successo dei modelli “open-weight”, sistemi il cui funzionamento può essere scaricato, modificato e riutilizzato da altri sviluppatori.

Anthropic e OpenAI sostengono che questi modelli, soprattutto se provenienti dalla Cina, aumentino i rischi di abuso e riducano la capacità di controllo dei produttori originari. Il nodo più delicato è però quello della distillazione, cioè l’addestramento di un modello meno potente sui risultati generati da uno più avanzato. Anthropic ha accusato Alibaba di aver sottratto proprietà intellettuale attraverso tecniche di distillazione e la Casa Bianca ha indicato sospetti analoghi nei confronti di Moonshot AI e del suo modello Kimi K3.

Attenzione però, perché allo stesso tempo molte startup americane vedono la situazione in modo opposto: temono che eventuali restrizioni sui modelli cinesi rafforzino il potere di OpenAI e Anthropic creando un oligopolio dell’IA. Oltre duecento società riunite nella Little Tech Association hanno non a caso chiesto al governo di non vietare i modelli open-weight stranieri, sostenendo che l’accesso a tecnologie a basso costo è essenziale per la sopravvivenza di migliaia di piccole imprese.

Il dossier economico

La vera ragione della divisione, tuttavia, è economica. I modelli cinesi stanno riducendo drasticamente i prezzi dell’intelligenza artificiale. Moonshot AI, DeepSeek e altri gruppi cinesi offrono capacità sempre più vicine a quelle dei concorrenti americani a costi molto inferiori, in alcuni casi pari a una piccola frazione del prezzo dei modelli statunitensi.

Questo mette sotto pressione i margini delle aziende che hanno investito decine di miliardi di dollari in data center, chip e ricerca. Nvidia, che guadagna dalla vendita di hardware indipendentemente dal produttore del modello, ha interesse a un ecosistema ampio e aperto: più modelli vengono distribuiti, maggiore è la domanda di chip. OpenAI e Anthropic hanno invece interesse a proteggere il valore dei loro sistemi proprietari.

La frattura è emersa chiaramente quando il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, ha sostenuto pubblicamente la coesistenza di modelli aperti e chiusi, seguito da Satya Nadella (Google) e da altri dirigenti di Big Tech. Per molte startup americane la minaccia immediata non coinciderebbe insomma con Pechino ma con il rischio di restare dipendenti da pochi fornitori dominanti di IA.

Interessi incompatibili

A questo scenario bisogna aggiungere un elemento decisivo: lo scontro geopolitico tra Usa e Cina. Come ha sottolineato il think tank ThinkChina, la rapida diffusione dei modelli open-weight cinesi sta trasformando la competizione globale sull’IA in una sfida simile a quella già vista nei veicoli elettrici, nei pannelli solari e nelle batterie al litio.

La Cina punta a conquistare quote di mercato attraverso prezzi più bassi e una diffusione molto rapida delle proprie tecnologie. Kimi K3, per esempio, ha raggiunto livelli vicini ai modelli americani in diversi benchmark e che il rilascio pubblico dei suoi pesi ha accelerato l’adozione internazionale.

La Silicon Valley è ormai polarizzata perché attraversata da due schieramenti che difendono interessi economici incompatibili: chi vende accesso esclusivo ai modelli e chi guadagna dalla loro massima diffusione.

La strategia Usa sull’IA

La conseguenza più importante è che la disputa sull’IA cinese sta cambiando la strategia americana nel settore tecnologico. Washington deve decidere se trattare i modelli open-weight cinesi come un problema di sicurezza nazionale oppure come strumenti commerciali da regolare caso per caso.

Le discussioni in corso coinvolgono la Casa Bianca, il Dipartimento del Commercio e i principali gruppi tecnologici. Nel frattempo OpenAI e Anthropic chiedono controlli più severi, valutazioni obbligatorie e limiti alla distillazione, mentre Nvidia, Microsoft e gran parte dell’ecosistema open source vorrebbero invece di evitare divieti generalizzati.

La Silicon Valley, che per anni ha celebrato l’apertura e la condivisione del software, si trova ora davanti a una scelta che riguarda il proprio modello di sviluppo: proteggere l’innovazione dietro confini sempre più rigidi oppure accettare una competizione globale più dura, più economica e molto meno controllabile.